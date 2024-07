Ard Raccanello si schiera ancora con Gulìa Urbana, il progetto che valorizza le aree dismesse con l’arte

La sensibilità di Ard Raccanello nei confronti dell’arte, delle manifestazioni culturali e del valore dell’identità territoriale ha condotto l’azienda padovana a diventare partner di numerose iniziative artistiche e sociali volte a valorizzare aree urbane dismesse, attraverso la fornitura di alcuni dei suoi prodotti professionali di punta.

Con la partecipazione da protagonista a Gulìa Urbana, la rassegna internazionale itinerante tra Calabria e Puglia, che Ard Raccanello sostiene ormai per il quarto anno consecutivo, l’azienda dimostra, ancora una volta, la propria volontà di sostenere il recupero di zone urbane dismesse o poco valorizzate tramite l’arte, facendo riferimento soprattutto al mondo dei graffiti e della street art.

La Street Art

Dalla collaborazione con Tony Gallo, che ha realizzato il maxi murales sulla facciata principale dello storico stabilimento di Padova, passando per la Mostra internazionale di urban art In My Name, fino a Gulìa Urbana, Ard Raccanello ha identificato nella Street Art una forma artistica ad alto valore aggiunto per il suo apporto culturale e sociale e con i suoi prodotti ne ha enfatizzato i risultati.

In questi particolari contesti, ai prodotti professionali utilizzati sono richiesti da un lato un livello di prestazioni molto elevato, in quanto i colori e i disegni devono rimanere inalterati nel tempo, dall’altro caratteristiche in linea con una fortissima attenzione per l’ambiente e le persone, siano essi applicatori, artisti o semplici appassionati.

L’Idrosmalto Satinato

Per questo i consulenti tecnici dell’azienda e gli artisti hanno deciso di utilizzare l’Idrosmalto Satinato Ard Raccanello, un prodotto in grado di conservare nel tempo anche le nuances delle tinte più accese, tipiche della street art; questa pittura ha poi una satinatura che si presta ottimamente ad essere integrata con le bombolette spray spesso utilizzate dagli artisti per sfumare i colori.

È un prodotto appositamente studiato per ambienti ad elevata frequentazione, a basso impatto ecologico grazie all’assenza di componenti tossiche volatili, che si distingue per le sue elevate prestazioni tecniche; la finitura satinata dona alle superfici un aspetto elegante e raffinato; è ideale per l’utilizzo in contesti artistici, in quanto garantisce un’ottima copertura e una facile applicazione, permettendo agli applicatori di esprimersi liberamente e di dare vita alle proprie creazioni. Le sue proprietà antimuffa, inoltre, garantiscono elevate condizioni igieniche anche nelle zone in cui pulizia e disinfezione risultano difficili.

Impegno per arte e cultura