Adesivi cementizi di Cugini per ogni esigenza

Prodotta da Cugini, Adekoll è la linea di adesivi cementizi per uso professionale perfetta per la posa, a pavimento e a parete, di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato, sia in ambienti interni sia esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo.

L’ultimissima novità della linea Adekoll è S1 Extreme, un adesivo cementizio ad alte prestazioni, classificato C2 Te S1, molto versatile, ottimo anche per la posa di piastrelle su pavimenti riscaldanti e in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni.

La linea comprende anche Adekoll AS100 Eco, formulato direttamente nei laboratori di Ricerca & Sviluppo Cugini con l’obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale.

Adekoll As100 Eco contiene, infatti, materiale riciclato (Certicato Icmq n. P419, norma di riferimento Uni En Iso 14021) che contribuisce a raggiungere i Cam in edilizia e permette di soddisfare i requisiti presenti nei principali schemi di certificazione per la sostenibilità degli edifici (come Leed, Breeam, Hqe).

Completano la linea Adekoll i prodotti AS100 Extra Flex, AS20 Super Flex e AS10 Super Fix, in grado di offrire soluzioni per tutte le esigenze di posa, anche le più complesse e garantire un risultato duraturo nel tempo.

«Tutti i prodotti della linea Adekoll sono classificati A+ in termini di emissioni indoor (a 28 giorni) di sostanze pericolose e soddisfano ampiamente i requisiti Cam previsti per gli adesivi», spiega il direttore generale, Luca Garancini.

«I bassi livelli di emissioni raggiunti permettono di ottenere un punteggio premiante al professionista che utilizza la nostra colla, secondo quanto previsto nel decreto Cam del 2022.

Inoltre, per tutti i prodotti Adekoll, è prevista l’innovativa chiusura della valvola del sacco, che viene saldata, permettendo di eliminare le dispersioni di materiale durante il trasporto, azzerare gli sprechi, eseguire lavori in ambienti civili senza sporcare e migliorare la conservazione del prodotto stesso».

di Alice Fugazza