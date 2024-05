A Eternoo il Premio Di Padre in Figlio

Eternoo, nuovo brand della società di distribuzione della famiglia Nessi, ha ricevuto il Premio Di padre in figlio – il gusto di fare impresa, nel corso della 23esima edizione del riconoscimento. L’iniziativa è nata nel 2008 per analizzare e valorizzare le esperienze di aziende familiari che hanno affrontato e risolto con successo il passaggio generazionale. Il Premio è realizzato con il supporto scientifico di Liuc Business School. Inoltre, il Family Business Lab (Fabula) della Liuc, Università Cattaneo, diretto da Salvatore Sciascia e Valentina Lazzarotti, che anche quest’anno ha messo a disposizione gli strumenti di raccolta e interpretazione dei dati, fondamentali per analizzare profondamente e secondo modalità quanto più possibile oggettive le aziende partecipanti. Eternoo è risultata vincitrice nella categoria Giovani Imprenditori.

Questa la motivazione: «Vince nella categoria Giovani Imprenditori Eternoo, guidata dalla passione di Caterina e Federico Nessi. Questa azienda incarna una gestione familiare dinamica con una visione moderna e protesa alla crescita grazie anche alla digitalizzazione».

Eternoo è leader in Italia nel settore della distribuzione edile multi-specialistica. L’azienda sta attuando proprio in questo momento un processo di rebranding da Eternedile a Eternoo, nome con cui ha già lanciato dieci anni fa una propria linea di prodotti per l’edilizia. Con oltre 70 anni di esperienza e più di 600 collaboratori, l’azienda fornisce prodotti e soluzioni per l’edilizia di alta qualità a imprese, artigiani e privati grazie alla sua rete capillare di 67 punti vendita e 23 showroom a marchio Aqva Ceramiche, il brand dedicato alla divisione finiture.

Sotto la proprietà e la guida della Famiglia Nessi, Eternoo si è evoluta passando dal piccolo magazzino in uno scantinato del centro storico di Bologna nel 1949 ai magazzini di grandi dimensioni dei giorni nostri, frazionati in reparti autonomi specializzati, con oltre 15 mila articoli sempre pronti per la vendita. La sede direzionale e amministrativa è a Modena.

L’ampiezza della gamma prodotti è un tratto distintivo di Eternoo, che lavora da sempre per proporre i migliori materiali alle oltre 20 mila piccole, medie e grandi imprese clienti, collaborando regolarmente con più di 600 fornitori selezionati.

Punto di forza dell’azienda è la consulenza tecnica e commerciale dedicata grazie a uno staff preparato che gestisce la relazione con il cliente in un rapporto one-to-one. Nel corso degli anni Eternoo ha ampliato le categorie merceologiche e i reparti specializzati per presidiare sempre più settori e riuscire ad accontentare tutti gli attori che gravitano attorno al mondo dell’edilizia. Il numero di prodotti disponibili a magazzino in pronta consegna è sempre in costante crescita. Le divisioni specializzate riguardano il cartongesso e i sistemi a secco con i punti Etgyps, le vernici con i colorifici Etecolor, le coperture in legno lamellare con Etelegno, i reparti di termoidraulica, i centri di lavorazione del ferro e la produzione solai.