Oltre un secolo di storia alle spalle e un lungo futuro davanti. Il sito di Colleferro (Roma) di Heidelberg Materials è un punto fermo nella produzione di cemento, sfuso o in sacchi. Ed è stato anche la sesta tappa del roadshow promosso dall’azienda, che ha scelto di incontrare in diverse parti d’Italia il mondo della distribuzione.

Accanto alla visita allo stabilimento, l’evento è stato accompagnato da una tavola rotonda che si è focalizzata sui grandi temi dell’edilizia: la sostenibilità, obiettivo che per l’azienda è prioritario, assieme all’evoluzione del rapporto tra produzione e distribuzione, senza dimenticare il passaggio da Italcementi al nuovo brand Heidelberg Materials.

L’incontro, organizzato da Virginia Gambino Editore, ha visto come protagonisti per Heidelberg Materials Mauro Ranalli, Colleferro plant manager, Francesca Proietti, marketing analyst, e Mario Bartolucci, sales area manager Tirreno, insieme alla rete commerciale di zona.

Per le rivendite hanno partecipato Carmela De Masi, titolare De Masi (Roma) e presidente Area De; Stefano Paolelli dell’ufficio acquisti F.lli Paolelli (Civita Castellana, Viterbo); Amedeo Innocenti e Andrea Bottaccini della Ditta Grotta 1873 (Tivoli); Alessio e Luca Romani della Sap società autotrasporti Paliano di Paliano (Frosinone); Alessio Corbi, referente commerciale di Corbi-Area De (Velletri, Roma); Emiliano Ciccotti, referente canale imprese Ciccotti FF (Roma); Stefano Donati, responsabile comunicazione e marketing di Edil Piemme-D-Marka (Roma) e Claudio Orazi, titolare Foredil (Roma).

Comprendere il ciclo produttivo del cemento è servito anche a scoprire il significato della svolta su una produzione più sostenibile dell’azienda cementiera. E, come ha commentato Bartolucci, «incontrarsi e comunicare i valori che transitano nell’azienda è molto importante perché viviamo una fase di grandi cambiamenti. L’arrivo della Gdo ha rappresentato un momento di presa di coscienza per la distribuzione, che ha messo in atto azioni di difesa e strategie virtuose di differenziazione per cambiare il paradigma di distribuzione del cemento».