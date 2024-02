A BigMarket svelati i ricavi di BigMat Italia: 1 miliardo

Oltre un migliaio di presenze alla decima edizione di BigMarket, l’evento commerciale di BigMat che ogni anno riunisce i protagonisti della distribuzione edile a Firenze. Per due giorni (giovedì 15 e venerdì 16 febbraio) la Fortezza da Basso di Firenze si è trasformata in una piazza dove BigMat e i suoi oltre 150 soci hanno incontrato 110 produttori di materiali per fare il punto della situazione sul mercato dell’edilizia in Italia e allacciare preziosi rapporti di collaborazione.

BigMarket è stata anche l’occasione per presentare gli ultimi risultati di BigMat Italia che nel 2023 ha raggiunto un fatturato di 1 miliardo di euro, con una crescita qualitativa e quantitativa costante del network giunto ora a oltre 240 rivendite. Risultati positivi ma anche nuovi stimolanti obiettivi per BigMat che a BigMarket ha portato alcuni dei focus e dei servizi di punta del Gruppo nel 2024: noleggio, efficientamento energetico e finiture senza dimenticare le innovazioni digital.

«Siamo saliti di livello e abbiamo raggiunto un’importante obiettivo ma è solo l’inizio di una rinnovata sfida per il nostro Gruppo», così Alessandro Cerbai, presidente di BigMat Italia, commenta i risultati dello scorso anno, presentati il 15 febbraio a Firenze. Oltre 1 miliardo di euro di fatturato (1.004.130.573 euro), 242 rivendite e 157 soci in 19 regioni da Nord a Sud. Sono questi i numeri del bilancio 2023 di BigMat Italia: un risultato che conferma la forza e la solidità del consorzio (crescita fatturato +43% nel 2022 e + 12% nel 2023; 31 nuove ragioni sociali e 35 punti vendita dal 2022 al 2024).

La suddivisione del fatturato di vendita per merceologica indica come BigMat sia riuscito ad affermarsi come un Gruppo di vendita a 360 gradi e con soluzioni chiavi in mano che vanno dall’edilizia (65% del fatturato) alle finiture (20%) fino alla ferramenta, idraulica, utensileria, centro colore ed elettricità (15%).

«Aver superato i nove zeri è senza dubbio motivo di grande orgoglio per un Gruppo come il nostro, che fa della condivisione il suo motto, ogni obiettivo raggiunto è anche il riconoscimento del lavoro di squadra che coinvolge tutte le nostre rivendite e i nostri imprenditori», commenta Matteo Camillini, direttore di BigMat Italia e International. «Ma la cosa più importante è che il network cresce costantemente con l’ingresso di realtà imprenditoriali qualificate e serie dell’edilizia che ci scelgono per i numerosi servizi e i progetti messi a disposizione, BigMarket è l’occasione per scoprirli e approfondire i nostri prossimi obiettivi da raggiungere».

Se il settore delle costruzioni sembra rallentare, dopo l’impennata causata dagli incentivi, e il mercato si riallinea a un andamento più normale, la distribuzione deve puntare sui servizi e su soluzioni costruttive avanzate, complete ed energicamente efficienti.

«In questo contesto BigMat vuole posizionarsi come un interlocutore privilegiato del comparto delle costruzioni e ristrutturazioni, e deve quindi necessariamente ampliare le famiglie merceologiche fornite ma anche i servizi e questo sarà il percorso che dovremo seguire nei prossimi anni» sottolinea il direttore.

Nel biennio 2024/2025 BigMat sarà infatti impegnato su diversi fronti: lo sviluppo con nuovi fornitori del settore del ferro, del comparto serramenti e finitiure ma anche delle aree merceologiche legate all’efficientamento energetico oltre al potenziamento del mondo noleggio.

«Sono settori che si integrano perfettamente con il nostro core business e che possono essere leva di crescita per ogni nostra azienda andando a incrementare il valore della rivendita edile BigMat, oggi sempre più multisettoriale», spiega Camillini. «Per questo abbiamo scelto di promuovere a BigMarket’24 alcune aree di business come il noleggio, il fotovoltaico e le finiture, su cui stiamo investendo attraverso lo studio di format dedicati e la creazione di accordi e partnership con importanti fornitori, per consentire ai nostri soci di diventare dei player di riferimento sul territorio».