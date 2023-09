Legna protetta e asciutta con le legnaie Berry di Hörmann in lamiera d’acciaio

Più sicure e resistenti rispetto alle tradizionali versioni in legno, le legnaie Berry di Hörmann sono realizzate in lamiera d’acciaio zincata a caldo, costituito per il 25% da materiale riciclato e consentono di stoccare fino a 5 metri cubi di legna. . La controventatura di serie e la parete posteriore opzionale permette a tenere la legna ancor più protetta e asciutta.

Oltre a non essere infiammabili, non presentano problemi di deformazione nel tempo, sono resistenti agli agenti atmosferici e alle muffe, e richiedono poca manutenzione. Sono inoltre prive di bordi taglienti, a vantaggio di una maggiore sicurezza in presenza di bambini.

Garantite 20 anni, semplici da montare, grazie a un elevato grado di prefabbricazione, le legnaie Berry di Hörmann vengono proposte in due diverse dimensioni e in due modelli: Modern, con un design caratterizzato da elementi verticali larghi, e Classic, con elementi verticali stretti.

Verniciate a polveri, le strutture delle legnaie possono essere inoltre personalizzate in nove colori standard, con la finitura Decograin Golden Oak (solo per il modello Modern) o, a richiesta, in tutti i colori RAL.

Dispongono in più di una serie di accessori opzionali come le lamiere bugnate in alluminio per il pavimento, portautensili e portaattrezzi, nonché set di tubi flessibili per il deflusso dell’acqua piovana. Sono riciclabili al 100% e possono essere abbinate a casette da giardino di egual estetica e altezza.