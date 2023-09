Grigolin acquisisce Opera, specializzata in prodotti chimici per l’edilizia

Gruppo Grigolin (Nervesa della Battaglia, Treviso) acquisisce Opera, azienda di Forlì da più di 45 anni specializzata nel settore dei prodotti chimici per l’edilizia, con un fatturato che nel 2022 ha raggiunto i 6 milioni di euro.

Produttore di adesivi, sigillanti e malte tecniche per l’edilizia, Opera si rivolge a un settore dell’edilizia estremamente specializzato, complementare a quelli già presidiati dal Gruppo Grigolin e, grazie a una estesa rete commerciale e una logistica perfettamente organizzata, è in grado di presidiare l’intero territorio italiano, l’Europa (Slovenia, Croazia, Francia e Germania) e mercati in forte sviluppo come Libia, Kuwait, Giordania, Libano e Israele.

«Opera rappresenta una vera e propria eccellenza italiana nel comparto dei prodotti chimici per l’edilizia, con competenze super specializzate e di altissimo livello tali da poterci confrontare fin da subito con i più importanti player di settore. L’ambito in cui agisce Opera è assolutamente complementare rispetto al nostro business e l’ingresso della società nel Gruppo ci consente non solo di estendere la nostra rete commerciale in Paesi non ancora presidiati, ma anche di attivare forti sinergie tra le nostre realtà a integrazione della filiera produttiva», commentano da Grigolin.

L’acquisizione di Opera da parte del Gruppo Grigolin attiva nuove e importanti sinergie sia dal punto commerciale, considerata l’apertura verso i mercati orientali, che di prodotto, con l’ingresso in un comparto ad alto potenziale di sviluppo e che richiede competenze verticali.

Quella di Opera è la seconda acquisizione in poche settimane dopo Veneta Prefabbricati. Il Gruppo si sta espandendo con una precisa strategia: consolidare il know how per garantire ai clienti una gamma di servizi e prodotti sempre più completa e qualificarsi come player di riferimento italiano nel mondo dell’edilizia e delle costruzioni.

Tra i prossimi appuntamenti per il gruppo veneto c’è il Salone Internazionale della Ceramica per l’architettura e dell’Arredobagno, dal 25 al 29 settembre a Bologna. Grigolin è infatti tra i protagonisti di Cersaie 2023 con tutte le sue soluzioni per la posa di pavimenti e rivestimenti (padiglione 32 – Stand A30).