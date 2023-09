Atlas Concorde: progettiamo assieme ai rivenditori

Atlas Concorde è uno dei principali player del settore ceramico a livello globale con il suo sistema di prodotto che comprende, oltre alle collezioni di superfici e rivestimenti a nome Atlas Concorde, il brand Atlas Plan, specializzato nelle grandi lastre per i piani cucina e superfici per l’arredo, e Atlas Concorde Habitat, brand per gli elementi di arredo in gres porcellanato il cui portfolio include tavoli, tavolini, lavabi e masterstop.

Tipologia di ceramica prodotta

«L’azienda produce, all’interno dei propri stabilimenti, principalmente gres porcellanato e ceramica monoporosa».

I trend di vendita

Cosa chiedono i clienti e quali sono le proposte dell’azienda. Dai materiali agli effetti al design.

«Designer e progettisti hanno necessità di poter combinare nella massima libertà formati, cromie e finiture per poter rispondere a una richiesta di personalizzazione e unicità che si registra su ogni scala progettuale, dal residenziale al contract. Atlas Concorde risponde con Boost World, Marvel World e 3D Wall World, tre mondi di collezioni ispirati rispettivamente a cemento e pietra, alle più prestigiose referenze del marmo e alle superfici 3D per il design. Tutte le collezioni si possono combinare con le altre in perfetta armonia, moltiplicando esponenzialmente le possibilità estetiche e stilistiche».

Ogni rivenditore di materiali per edilizia tratta diverse tipologie di rivestimenti ceramici, quali strategie di vendita adotta l’azienda nei punti vendita con cui collabora?

«Abbiamo con i nostri clienti rivenditori relazioni di lungo termine basate sulla fiducia reciproca. Progettiamo insieme a loro gli spazi espositivi e la selezione delle superfici al loro interno. Li supportiamo nell’identificare la migliore soluzione per i loro punti vendita in modo la presenza del nostro brand diventi un fattore di successo per la loro competitività sul mercato. Tramite i nostri Atlas Concorde Studios diamo la disponibilità ai nostri partner e al mondo dell’architettura e interior design, degli spazi di prestigio che diventano luoghi di competenza, consulenza e ispirazione oltre che di accoglienza».