Speciale Facciate: Unimetal, quei moduli perfetti per il rivestimento

La costante propensione verso la ricerca di prodotti e soluzioni innovative di alta qualità ha portato Unimetal a occuparsi dei sistemi di rivestimento di facciata ventilata.

L’ampia proposta dell’azienda comprende soluzioni per ogni progetto, a partire dai rivestimenti industriali, attraverso l’utilizzo di lastre e pannelli grecati e ondulati, sino ad arrivare alle facciate architettoniche di pregio, realizzate con doghe a incastro Genus Wall e i profili metallici in alluminio Genus Cube.

Genus Wall, per esempio, è la soluzione per un sistema di facciata ventilata continua di qualità, studiata per la ristrutturazione gli edifici esistenti, che così vengono esteticamente riqualificati. Questa soluzione prevede l’incastro delle doghe ad altezza variabile senza fissaggi esterni e garantisce continuità al fabbricato. Si pone, inoltre, come soluzione elegante, lineare e moderna per i nuovi progetti, ottimizzando anche dal punto di vista tecnico la qualità del fabbricato.

Genus Cube rappresenta invece la soluzione per realizzare una facciata metallica ventilata con elementi modulari di dimensioni variabili che si incastrano creando motivi estetici di pregio.

La tecnologia del prodotto parte dalla sottostruttura a incastro realizzata e personalizzata interamente con profili e staffe in alluminio, regolabili sia in altezza che in profondità, e si compone con gli elementi a cassetta, sempre in alluminio, a dimensione variabile grazie ai bordi ripiegati a scatola per la corretta installazione. Il sistema dispone di una vasta gamma di accessori realizzati su misura.

Le finiture esterne proposte dal sistema Genus Cube prevedono processi di verniciatura studiati ad alta resistenza nel tempo e un’ampia possibilità di personalizzazione attraverso la microforatura degli elementi stessi per riprodurre loghi o immagini, anche retroilluminati, per una facciata unica e prestigiosa.