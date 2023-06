Nuove formulazioni per i prodotti premiscelati Ytong

I prodotti premiscelati della gamma Ytong prodotti nello stabilimento di Pontenure da oggi possono contare su implementazioni nella formulazione che li rendono sempre più performanti e sostenibili. Il processo di miglioramento ha portato sia alla creazione di prodotti nuovi che alla riformulazione migliorativa di rasanti, intonaci e collanti specifici per la posa in opera dei prodotti in calcestruzzo aerato autoclavato, già in gamma. Altre riformulazioni saranno presentate sul mercato durante l’estate.

In particolare gli studi dei ricercatori Xella hanno portato allo sviluppo di nuove formulazioni con percentuali di riciclato molto elevate. Come la nuova malta ancorante idrofobizzata Ytong FIX B202, specifica per la posa del primo corso di muratura Ytong, che si caratterizza per un elevato contenuto di riciclato (42%) che la rende conforme ai requisiti CAM e LEED.

La sua formulazione offre un ottimo comportamento di trasmissione dei carichi ed elevata adesione a favore della stabilità; inoltre la natura idrofuga rende minima la capacità di assorbimento d’acqua riducendo il rischio di risalita capillare di umidità.

La ricerca continua portata avanti nei laboratori Xella ha inoltre consentito di migliorare le formulazioni di due prodotti già presenti in gamma, aumentandone le percentuali di riciclato e ottimizzando ulteriormente le prestazioni. Si tratta dell’intonaco di fondo per esterni ed interni Ytong Base L120, strutturato in una granulometria di 1,2 millimetro, con una migliore lavorabilità rispetto al passato e ora con un contenuto di riciclato pari al 30%.

Stessa implementazione anche per la malta per rasatura e finitura per interno Ytong Finish R300 (ex Ytong RY25), versatile e facilmente lavorabile, con granulometria molto fine (0-0,5 millimetri), rapida messa in opera, caratteristiche ideali in ristrutturazione per l’uso anche come finitura per interni, con un alto contenuto di riciclato (31%) in risposta al tema della sostenibilità.

Il rispetto dei cicli di intonacatura e rasatura per interni ed esterni, utilizzando prodotti studiati appositamente per la posa del calcestruzzo aerato autoclavato, garantisce la perfetta omogeneità e coerenza della stratigrafia e dell’involucro edilizio realizzato con i sistemi Ytong e Multipor, oltre a assicurare l’esecuzione a regola d’arte e la riduzione dei tempi di posa.