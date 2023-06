Anche nel 2023 Mapei è tra le aziende più sostenibili d’Italia

Per il terzo anno consecutivo Mapei è stata premiata tra le aziende più sostenibili d’Italia nello studio elaborato da Statista in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

All’interno dello studio sono state analizzate numerose aziende italiane sulla base del rapporto di sostenibilità e del bilancio finanziario pubblicati. L’analisi si basa sulla responsabilità delle aziende o Corporate Social Responsabilità (CSR) che prende in considerazione tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica.

Dal 2015 Mapei ha creato un Corporate Environmental Sustainability Team, totalmente dedicato alla sostenibilità ambientale di prodotto e di processo. «Abbiamo sempre lavorato per misurare e ridurre gli impatti ambientali dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita attraverso le analisi LCA, i cui risultati vengono verificati, riportati e pubblicati in documenti certificati, le Environmental Product Declaration (EPD)», dichiara Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager di Mapei, che quest’anno con il lancio della Linea Zero ha contribuito ancora di più all’obiettivo di un’edilizia sostenibile.

La linea Zero Mapei propone di quattordici prodotti a impatto zero sui cambiamenti climatici: le emissioni di CO2 misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti sono state compensate per il 2023 con l’acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste.

Mapei porta avanti con grande impegno e risultati anche altri progetti di sostenibilità come la recente iniziativa “Fai la differenza, un sacco dopo l’altro”. Il progetto promosso da Mapei insieme a Consorzio REC (Recupero Edilizia Circolare), Cartiere SACI, Comieco, Assografici e Gipsac (Gruppo Italiano Produttori Sacchi Carta), è volto a incentivare la raccolta dei sacchi di carta vuoti, una volta utilizzato il materiale in cantiere, per portarli a un impianto di riciclo e produrre carta riciclata per una nuova produzione di sacchi per altri prodotti in un vero processo di economia circolare.

La raccolta, volta esclusivamente all’incremento di materiale destinato a nuova vita, non è destinata unicamente ai sacchi Mapei ma a tutti i packaging aventi caratteristiche di riciclabilità con la carta.