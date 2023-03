Röfix: pitture e prodotti certificati per le basse emissioni Voc

Godere di un’aria indoor salubre fa parte dei diritti umani fondamentali indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Röfix, azienda con oltre 130 anni di storia specializzata in prodotti per l’edilizia, ha deciso di intraprendere già dieci anni fa un percorso per la certificazione dell’emissione di sostanze volatili inquinanti (Voc) durante e dopo l’applicazione dei propri prodotti.

A seguito degli input offerti dalle linee guida internazionali ed europee, l’azienda è stata tra le prime a certificare le proprie pitture, e oggi sono venti i prodotti hanno ottenuto la certificazione per le basse emissioni di TVoc, cioè i composti organici volatili totali emessi nell’ambiente.

Prima a essere certificata è stata la gamma di pitture Inside. La certificazione si allinea alla normativa francese che dal 2012, pone l’obbligo di indicare con un’etichetta le caratteristiche di emissione di sostanze volatili inquinanti durante e dopo l’applicazione.

Secondo la normativa i prodotti sono classificati non solo secondo il contenuto di Voc contenuti nel prodotto liquido, ma valutando i composti totali emessi in ambiente interno dopo l’applicazione del prodotto.

Particolare attenzione è data a formaldeide, acetaldeide, toluene, tetracloroetilene, xilene, trimetilbenzene, diclorobenzene, etilbenzene, butossietanolo e stirene, sostanze che sotto l’azione della luce o a contatto con altri composti, si dissolvono e producono emissioni che possono causare danni alla salute, tra cui disturbi respiratori, asma e allergie.

I prodotti Röfix certificati in Classe A+ secondo la normativa francese, riducono di cento volte il contenuto massimo di sostanze organiche volatili, così da minimizzare l’impatto sulla qualità interna degli ambienti e sulla salute di chi li frequenta.

Oltre alle pitture, oggi sono venti i prodotti Röfix che hanno ottenuto la certificazione per le basse emissioni TVoc non solo secondo la normativa francese, ma anche secondo la stringente regolamentazione tedesca AgBb che prevede una serie di test, a tre giorni e 28 giorni, per stabilire e misurare le emissioni. Il test a tre giorni è rappresentativo di un caso di ristrutturazione edilizia con occupazione immediata degli interni e vieta emissioni di Voc iniziali troppo elevate e la presenza di agenti cancerogeni. Il test a 28 giorni è rappresentativo di emissioni a lungo termine.

Inoltre, questa normativa stabilisce dei requisiti addizionali tra cui rapporti di prova rilasciati solo da istituti riconosciuti. I prodotti Röfix sono stati certificati Elf (Emissioni minime o privi di solventi) dal Fraunhofer Institut di Karlsruhe, centro di analisi specializzato e riconosciuto dall’ente certificatore AgBb.

Le pitture e i prodotti Elf presentano un indice di sostanze volatili inquinanti inferiore a 1 grammo per litro, 30 volte inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa europea. In questo modo anche durante l’applicazione dei prodotti in parete è ridotta al massimo l’esposizione a sostanze dannose, tutelando la salute dei professionisti e degli abitanti.