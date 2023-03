Premiata la malta-inchiostro Planitop 3D Mapei e Black Buffalo per edifici con stampa tridimensionale

Prodotta da Mapei Corporation, la filiale statunitense di Mapei, in partnership con Black Buffalo 3D Corporation, fornitore leader di stampanti 3D per l’edilizia su larga scala, Planitop 3D è una malta cementizia fibrorinforzata, a base di leganti idraulici, fibre e aggregati selezionati, studiata per essere applicata con il processo di stampa tridimensionale del calcestruzzo e l’unica ad essere codificata a livello internazionale per la costruzione di edifici con stampa 3D.

La malta/inchiostro Planitop 3D è stata premiata con il National Association Home Builders (NAHB) Global Innovation Award, il premio che celebra i prodotti, i servizi, le case, le comunità e i campioni dell’industria edilizia più avanzati e all’avanguardia di tutto il mondo.

«Ci congratuliamo con Black Buffalo 3D per il premio NAHB Global Innovation. Aver ottenuto questo premio nel nostro settore sottolinea un fatto che conosciamo da sempre, ovvero che il sistema di stampa 3D sviluppato da Mapei e Black Buffalo 3D è in grado di cambiare il modo di lavorare in edilizia», ha dichiarato Luigi Di Geso, Presidente e CEO di Mapei Corporation. «Planitop 3D è l’unica malta/inchiostro 3D ad essere certificata ICC-ES AC509; le pareti stampate con Planitop 3D di Mapei e Black Buffalo 3D Nexcon possono essere considerate equivalenti alla muratura in calcestruzzo. Si tratta di un grande cambiamento nel modo di costruire che ci permetterà di affrontare la scarsità di alloggi a basso reddito in maniera più innovativa, efficiente e conveniente».

Conforme ai più severi standard di qualità, ogni strato di Planitop 3D è progettato per configurare rapidamente e supportare ogni strato che viene stampato sopra di esso, risparmiando tempo, riducendo i materiali e aumentando l’efficienza del cantiere. Planitop 3D comporta infine importanti vantaggi in termini di riduzione di materiali e incremento dell’efficienza di cantiere.

Certificata AC509, dall’International Code Council Evaluation Service (ICC-ES), che stabilisce le linee guida per la valutazione dei materiali e la durabilità del calcestruzzo 3D e le proprietà strutturali e di resistenza al fuoco delle pareti in calcestruzzo. Planitop 3D ha soddisfatto i requisiti per “pareti portanti, non portanti e a taglio fino a 40′ di altezza”.

L’ottenimento della certificazione AC509 di Planitop 3D e successivamente il riconoscimento ricevuto da NAHB rappresentano l’ultimo passo di un lungo processo di approvazione. Tra le tappe fondamentali di questo percorso ci sono diverse sessioni di stampa di oltre 16 ore su stampanti Nexcon eseguite dal team di Black Buffalo 3D, poi verificate dai membri del laboratorio Intertek, certificato dall’ICC-ES. Il processo di verifica ha comportato l’utilizzo di test rigorosi secondo i criteri ICC-ES AC509 per le pareti stampate in 3D oltre che test e verifiche a livello di materiale, macchina e parete stampata. Il prossimo utilizzo della malta/inchiostro permetterà di realizzare 2 nuove case in Newport News in Virginia, negli Stati Uniti d’America, attraverso le stampanti Nexcon di Black Buffalo 3D Corporation.