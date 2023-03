Portone ALR F42 Vitraplan Hörmann: la sicurezza è trasparente

Come confine tra interno ed esterno, la finestra rappresenta una barriera tra l’intimità dello spazio privato e quello che si trova fuori. Oltre a offrire sicurezza e isolamento, può diventare anche un elemento interessante per valorizzare le architetture, ancora di più se applicata sul manto di un portone.

È il caso di ALR F42 Vitraplan di Hörmann, portone sezionale caratterizzato da finestrature trasparenti che creano un affascinante gioco di riflessi. Contraddistinta da una superficie complanare, interrotta unicamente da giunti stretti tra le finestrature, questa chiusura presenta un profilo telaio occultato in grado di esaltare ulteriormente l’effetto facciata continua.

Premiato dal Red Dot Design Award, uno dei maggiori premi mondiali del design, assegnato ogni anno dal Design Zentrum Nordrhein-Westfalen ai prodotti particolarmente innovativi, il portone sezionale ALR F42 Vitraplan di Hörmann è una soluzione di grande effetto per strutture sia residenziali che industriali. Disponibile in lunghezze fino a 6 metri e in altezze fino a 7,5 metri, è proposto con finestrature in due tonalità: marrone e grigia.

Caratterizzato dalla collaudata protezione salvadita Hörmann, questo portone è contraddistinto da lastre in doppio acrilico trasparente dello spessore di 26 millimetri ed è realizzato con l’innovativa tecnologia Duratec. Con le nuove finestrature in materiale sintetico Duratec, resistenti ai graffi e a elevata coibentazione termica, il portone ALR F42 Vitraplan mantiene nel tempo la sua trasparenza originale.