Pietra sinterizzata Granulati Zandobbio: personalizza il tuo arredo urbano

La pietra sinterizzata di Granulati Zandobbio ti dà la possibilità di creare progetti continuativi utilizzando le lastre in pietra sinterizzata per la pavimentazione, i bordi piscina, le scale e l’arredo urbano.

Tutte le lavorazioni sono personalizzabili con consegne in tempi brevi.

Combina le lavorazioni per creare fantastici elementi di arredo urbano

Grazie anche alla più ampia selezione in termini di colori e formati per i progetti degli spazi esterni, con la pietra sinterizzata tutti i progetti sono personalizzabili e tonalizzati con il pavimento.

Un nuovo modo di progettare l’outdoor: fioriere, sedute, gradoni, griglie, vasi, panchine e dissuasori in pietra sinterizzata per parchi, terrazzi, giardini, cortilie piazze. La combinazione di questi elementi permette la realizzazione di un vero e proprio sistema modulare con prodotti dello stesso tono, colore e materiale.

La pietra sinterizzata del catalogo di Granulati Zandobbio è disponibile in tantissimi formati e modelli, che variano per caratteristiche del materiale e colorazioni, come: L’altra pietra, L’altra pietra XXL, Hardscape Porcelain, Outdoor Wood, Superhard Keramik 3cm, Stonegres, Combine indoor&outdoor, Cera panel.

SCARICA IL CATALOGO 2023!

La pietra sinterizzata di Granulati Zandobbio

La pietra sinterizzata è un gres porcellanato di alta qualità: un materiale artificiale molto versatile per i numerosi impieghi in infiniti progetti di ambienti esterni e interni. Può essere utilizzata per pavimentazioni e rivestimenti, per facciate ventilate e piscine. È formata da una speciale miscela di minerali naturali selezionati per la loro alta qualità, compattati e uniti attraverso un processo che non richiede l’uso di resine e leganti chimici chiamato processo di sinterizzazione.

La superficie ottenuta si caratterizza per l’estrema resistenza ai graffi, alle alte temperature, agli agenti chimici e ai raggi UV, oltre a un’elevata capacità di resistere alle macchie, un grado di assorbimento quasi nullo ed un’elevata resistenza meccanica.

L’ALTRA PIETRA® è il più completo ed esclusivo brand di pietra sinterizzata, in vera tutta massa o massa colorata ad alto spessore, adatto per qualsiasi tipo di soluzione outdoor. Vanta diversi colori e formati, con una resa estetica estremamente fedele alla pietra naturale: venature, imperfezioni, colori, tutto concorre a ricreare la bellezza e l’eleganza dei più apprezzati materiali lapidei.

Scarica il modulo di preventivazione!