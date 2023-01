Granulati Zandobbio: tutte le novità per pavimenti e rivestimenti outdoor

Scegliere delle lastre in gres porcellanato di alta qualità per i pavimenti e i rivestimenti degli spazi esterni significa scegliere un materiale resistente agli sbalzi termici, all’abrasione, al gelo, ma anche un prodotto carrabile e antiscivolo.

In occasione del nuovo anno 2023 Granulati Zandobbio ha deciso di ampliare la sua gamma di pavimentazioni e rivestimenti, che contava già più di 200 colori. Tra le novità si aggiungono due nuovi formati: 80×180 cm e 40×180 cm, insieme a tanti nuovi colori che riproducono la pietra naturale.

Tra le nuove collezioni presentate c’è la linea Tempio del marchio L’Altra Pietra che riproduce l’arenaria indiana, inoltre c’è la linea Vesuvio che imita le venature della quarzite.

Per scoprire tutte le novità è disponibile il nuovo catalogo dedicato alle proposte in pietra sinterizzata di Granulati Zandobbio.

L’azienda ha inoltre aggiornato il catalogo dedicato a granulati, ciottoli e monoliti, in cui sono state inserite molte novità sui prodotti per l’architettura del paesaggio, il giardino, l’edilizia e gli ambienti esterni in genere. Al suo interno è presente un’ampia gamma di ciottoli e ghiaie, monoliti e prodotti complementari per qualsiasi applicazione esterna.