Manto anticalpestio Greenplatt di Polymaxitalia: il silenzio in 4 millimetri

Da sempre sinonimo di innovazione nel settore delle soluzioni per il comfort acustico, Polymaxitalia, azienda di Castelfranco Veneto (Treviso) che compie quest’anno 30 anni, presenta Greenplatt, manto anticalpestio sottopavimento che permette di migliorare l’isolamento acustico di un solaio esistente con minime opere edili e un ridotto impatto economico.

Spesso 4 millimetri, il manto anticalpestio Greenplatt è composto da fibre di poliestere provenienti da riciclo e lavorate in modo da conferire al prodotto ottime caratteristiche acustiche, meccaniche, termiche ed idrofughe. È un prodotto che rispetta i più elevati standard di sostenibilità e salubrità ed è in possesso di tutti i requisiti tecnici richiesti per applicazioni a diretto contatto con pavimenti, scale, sistemi radianti a basso spessore e sottofondi a secco.

In dotazione insieme al prodotto vengono fornite anche la fascia Acoustape e le bande Rotocell Ad, rispettivamente per la sigillatura delle fughe nei punti di accostamento e per la disgiunzione acustica perimetrale tra pavimento e pareti. Nella scheda tecnica, scaricabile dal sito dell’azienda, sono descritte tutte le caratteristiche tecniche e le istruzioni di posa, compresi i collanti per un’applicazione a regola d’arte e un risultato garantito.

Greenplatt è pensato per il miglioramento e il ripristino di vizi acustici dei solai esistenti. Polivalente, è applicabile sotto un pavimento in legno flottante, sotto piastrelle in ceramica, sotto lastre a secco, e garantisce un elevato isolamento del rumore impattivo, il miglioramento dell’isolamento aereo, un’elevata resistenza meccanica all’urto e allo strappo, oltre a isolare termicamente la superficie.

Prodotto made in Italy, Greenplatt risponde ai criteri Cam ed è certificato secondo le più stringenti normative in materia di tutela della salute.

Con Greenplatt, Polymaxitalia completa il complesso mosaico delle soluzioni pensate per l’efficientamento energetico, nonché offre una risposta alle contingenze acustiche, architettoniche ed economiche di progettisti ed installatori, nell’ambito della ristrutturazione e riqualificazione di un edificio. Nel dettaglio ecco le principali applicazioni del prodotto:

• Isolamento acustico di un solaio esistente: Greenplatt è interposto tra vecchio pavimento o massetto cementizio e nuovo pavimento tipo piastrella in ceramica, grès e marmo. L’abbattimento acustico verificato è di 29 dB

• Isolamento acustico di un solaio esistente: Greenplatt è interposto tra vecchio pavimento o massetto cementizio e nuovo pavimento composto da parquet flottante. L’abbattimento acustico verificato è di 30 dB

• Isolamento acustico di scale: Greenplatt è posto a ridosso dei gradini

• Isolamento acustico di sistemi radianti a basso spessore con spessore totale di 3,6 centimetri. L’abbattimento acustico verificato è di 29 dB

• Isolamento acustico di sottofondi a secco: Greenplatt è interposto sotto la lastra fibrorinforzata Tecno Core per uno spessore totale di 2,9 centimetri. L’abbattimento acustico verificato è di 34 dB