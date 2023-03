Idropitture Mapei: la linea si amplia con tre nuovi prodotti

La linea delle finiture per interni di Mapei si rinnova integralmente con l’introduzione di tre nuovi prodotti. Le idropitture Mapei offrono elevate performance, durabilità ed estetica; inoltre, con il sistema tintometrico ColorMap è possibile ottenere qualsiasi colorazione desiderata.

La formulazione all’avanguardia presenta bassissime emissioni Voc e assicura un ottimo benessere abitativo legato ai valori di indoor air quality che garantiscono la classificazione ecologica A+.





Tra le novità, i laboratori di ricerca e sviluppo Mapei hanno messo a punto Dursilite Igea, ideale per gli ambienti umidi come bagni e cucine, e più in generale per tutti gli interni dove si accumula naturalmente vapore acqueo.

Dursilite Gypsos è adatta alle pareti in cartongesso, nuova tendenza del mercato. Entrambi i prodotti sono additivati di un componente che contrasta la formazione di muffe sulle pareti (tecnologia proprietaria BioBlock), esigenza sempre più presente negli edifici moderni o ristrutturati con infissi a taglio termico.

Anche lo smalto murale smacchiabile Mapecoat Act vede l’ingresso di una nuova versione opaca accanto a quella satinata: conforme al protocollo Haccp, è ideale per gli ambienti sanitari e quelli alimentari.

Oltre alle novità di prodotto, Mapei introduce anche packaging in plastica riciclata e formati rinnovati. L’introduzione del nuovo formato da 1 litro in particolare consente la realizzazione solo di quantitativi ridotti, rispondendo in particolare a due esigenze: fornire uno strumento per creare campioni colore e intervenire su superfici limitate, come nicchie o pareti, creando piacevoli effetti all’interno di una stanza con diversi colori o sfumature di una stessa palette.