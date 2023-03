Gli impermeabilizzanti Winkler ottengono altre due importanti certificazioni

Winkler ottiene altre importanti certificazioni per Wingrip Bituminoso, One e One Flooring in linea con le indicazioni Winkler Safe, filosofia che caratterizza il codice etico e la politica industriale dell’azienda volta al rispetto per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

Nel dettaglio Wingrip Bituminoso, l’impermeabilizzante sottopiastrella a base di bitumi e polimeri in emulsione acquosa specificamente formulato per la realizzazione dello strato impermeabile e del ponte d’aggrappo per la posa di pavimenti ceramici, ha ottenuto la certificazione USA in accordo alla ANSI A 118.10 e ANSI A 118.12, riguardante i Criteri di accettazione per membrane impermeabilizzanti sotto piastrelle.

Per One e One Flooring invece è stata rilasciata la certificazione di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1: classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. One è l’impermeabilizzante liquido colorato applicabile anche a temperature estreme (da 0°C a +45°C) e su superfici umide o bagnate, mentre One Flooring è il protettivo impermeabilizzante, liquido, pigmentato, monocomponente, resistente ai raggi UV, specificamente formulato per garantire impermeabilità, carrabilità e protezione duratura, ai sottofondi trattati.

Tutta la gamma degli impermeabilizzanti liquidi Winkler è a base acqua, senza solventi. La sostenibilità e l’attenzione all’ambiente, oltre ovviamente alla salute delle persone, sono da sempre al centro di ogni progetto industriale dell’azienda, fin dal 1996, quando venne elaborata di filosofia Winkler Safe, a cui oggi Winkler dedica un nuovo logo.

Dal 1996 a oggi dal laboratori sono usciti una grande varietà di prodotti innovativi per il mercato degli impermeabilizzanti, anticipando già dieci anni fa i livelli prestazionali che oggi vengono richiesti.

Soprattutto negli Stati Uniti, dove la legislazione in materia è molto severa, Winkler ha ottenuto numerose certificazioni su alcuni prodotti di punta come lo Scudo System, Wingum Plus H2O, anche nella versione Reflex (che ottengono la lettura a 3 anni dell’indice di riflettanza solare SRI), e lo Skermo Terrazze, oltre all’attestato per le categorie dei prodotti liquidi, dei prodotti bituminosi e dei premiscelati come prodotti a bassissima emissione di composti organici volatili (VOC) secondo i requisiti EC1 PLUS.