Panariagroup pronta per Euroshop, dove la ceramica incontra il retail

Dal 26 febbraio al 2 marzo 2023, Panariagroup, con i suoi brand Cotto d’Este, Lea Ceramiche, Panaria Ceramica, Maxa e il portoghese Margres, sarà a Dusseldorf (Germania) per Euroshop, la principale manifestazione fieristica internazionale focalizzata sul retail.

Nello stand Panariagroup mostrerà a visitatori, designer e architetti non solo rivestimenti e pavimenti, ma soluzioni per complementi d’arredo e piani di lavoro realizzati in ceramica.

All’interno dello spazio, verrà inoltre presentato al pubblico internazionale Think Zero, il progetto grazie al quale il Gruppo propone sul mercato le prime e uniche lastre in gres porcellanato laminato ultrasottili, 100% Carbon Neutral.

Rispetto a piastrelle tradizionali, lo spessore ridotto fino a due terzi richiede un minore consumo di materie prime (-65%), energia (-30%) e di acqua (-80%), riduce l’inquinamento da trasporto (-66%) e le emissioni di CO2 (-30%) che oggi diventano zero, grazie alla compensazione totale dell’intero ciclo di vita.

Il Gruppo presenterà anche la soluzione di posa a secco Easy, soluzione certificata e brevettata, particolarmente raccomandata per il comparto retail. Con Easy è possibile posare le grandi lastre in gres porcellanato laminato senza utilizzare collanti, ma solo stendendo un tappetino sul quale adagiare le lastre da sigillare tra loro con un filler, in uno spessore totale di soli 7 millimetri.

Ne risulta una superficie ultraresistente, immediatamente calpestabile, stabile impermeabile, leggera e soprattutto perfetta per aree espositive e temporary shop, dal momento che il pavimento può esser posato su un pavimento preesistente senza demolirlo e può persino esser recuperato al termine dell’utilizzo, non avendo utilizzato colle o adesivi.

A Euroshop i professionisti del settore retail potranno scoprire la ceramica Panariagroup, proposta in più declinazioni di design, con effetti che spaziano dal legno al marmo sino al colore. Una soluzione ultraresistente, antibatterica, facilmente igienizzabile e indistruttibile per destinazioni ad alta pedonabilità, quali store, mall, centri commerciali e negozi temporanei.

I prodotti Panariagroup sono stati scelti in rilevanti progetti internazionali, dal Salam Department Store, Mall of Qatar con le collezioni di Cotto d’Este, al mall American Dream a East Rutheford (NJ) con le superfici di Lea Ceramiche e l’Hotel Continental a Budapest con le soluzioni del brand Margres.