Il cappotto Boerotherm con lana di roccia per la riqualificazione di un condominio a Giulianova

Boero, punto di riferimento nel mondo dell’architettura e dell’edilizia, è stato scelto per un nuovo progetto di riqualificazione di un edificio parte di un complesso condominiale di sette palazzine a Giulianova, in provincia di Teramo, una delle zone residenziali più centrali del lido e a ridosso della collina.

L’edificio è stato costruito negli anni Ottanta, ed è stato interessato da un programma di riqualificazione che comprende il rifacimento delle facciate esterne e l’efficientamento energetico. Sono stati previsti, oltre alla riqualificazione architettonica, anche interventi relativi alle parti impiantistiche, con sfruttamento delle energie rinnovabili, e all’involucro edilizio con la sostituzione dei serramenti e l’introduzione di schermature solari.

Il progetto è stato diretto dall’ingegnere Chiara Marchionni, in collaborazione con l’impresa edile Bollettini Costruzioni e Isocolor, partner commerciale di Boero specializzato in pitture per interni ed esterni, entrambi aderenti al consorzio di imprese operanti nel settore edile Home Scarl.

Grazie al proprio team di prescrittori, Boero si è messa a disposizione, fornendo un supporto tecnico altamente qualificato, con strumenti come ad esempio gli oggetti Bim, campionature, voci di capitolato e un servizio dedicato di consulenza per valutare le diverse soluzioni di finitura e isolamento.

Considerate le caratteristiche termo-igrometriche dell’involucro, si è deciso di optare, tra i diversi sistemi proposti da Boero con certificazione Eta, per il sistema di isolamento termico a cappotto Boerotherm con lana di roccia che, oltre a garantire una valida coibentazione termica, è contraddistinto da elevate caratteristiche di fonoassorbenza.

Inoltre, l’isolante in esso contenuto, lastre rigide in lana di roccia non rivestite a doppia densità, è caratterizzato da elevata stabilità dimensionale ed eccellente permeabilità al vapore. Con Boerotherm è stato migliorato il comfort ambientale dell’edificio grazie alla diminuzione della dispersione del calore verso l’esterno, durante la stagione fredda, e dell’eccessivo surriscaldamento degli ambienti interni in estate.

Per la posa dei pannelli e per la rasatura è stata utilizzata Malta GB831 0.8, un collante a base minerale che offre eccellente lavorabilità, alta permeabilità al vapore e forte resistenza alle sollecitazioni meccaniche. In più è caratterizzata da presa ed essiccazione rapide, oltre a essere conforme Etag 004.

Il ciclo di termocappotto si è concluso con la selezione di due prodotti della linea dei sistemi integrati per esterni di Boero: Fondo P378, un materiale pigmentato a base di resine acriliche ideale come primer per la realizzazione di finiture con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici, elastomerici e rivestimenti tradizionali, in grado di conferire ai supporti uniformità di coloritura, semplificando la copertura dei prodotti di finitura, e Biquarz Acrilsilossanico 1.2, un rivestimento plastico antialga acrilsilossanico a spessore per esterni, contraddistinto da buona permeabilità al vapore, idrorepellenza ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, che permette di eliminare eventuali imperfezioni del supporto ottenendo una finitura tipo arenino.

Entrambi i prodotti sono dotati di certificato di qualità ambientale Epd. I colori di finitura scelti sono stati il bianco B213 per le pareti e il Grigio B225 per la zoccolatura, entrambi dalla mazzetta Edilizia Storica e Moderna 1 Boero.

Dall’interno verso l’esterno:

1. Supporto

2. Malta GB831 0,8HP: collante a base minerale che offre eccellente lavorabilità, alta permeabilità al vapore e forte resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Consumo medio: per incollare 3-5 kg/m2

3. Pannello isolante in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per isolamento termico ed acustico. Classe di reazione al fuoco: A1 UNI EN 13501-1. Conducibilità termica: W/mK 0,036. Resistenza a compressione: σ10 ≥ 20 kPa (EN826). Formato: 1000×600 mm 10 cm di spessore. Prodotto a marcatura Uni-Etics.

4. Malta GB831 0,8HP

5. Rete in fibra di vetro Boero Etics da 150±5 gr/mq alcaloresistente di armatura della malta, idonea ad assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema.

6. Malta GB831 0,8HP

7. Fondo P378 pigmentato a base di resine acriliche, indicato come primer per la realizzazione di finiture a spessore. Tinteggiabile.

8. Finitura Biquarz Acrilsilossanico 1.2: rivestimento antialga a spessore acrilsilossanico, caratterizzato da elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore. Granulometria 1,0-1,5 mm. Assorbimento d’acqua: W = 0,06 kg/m2h0,5 UNI EN 1062-3. Permeabilità al vapore acqueo: μ.s = Sd = 0,22m. UNI EN ISO 7783-2 – UNI EN 1062-1