Fiera di Milano scommette sull’edilizia con Miba

Fiera Milano ha presentato Miba, l’evento che dal 15 al 18 novembre 2023 riunirà le fiere Gee – Global Elevator Exhibition, Me-Made Expo, Smart Building Expo e Sicurezza. Le manifestazioni di Miba – Milan International Building Alliance sono appuntamenti di riferimento per i rispettivi settori di appartenenza.

Gee, Global Elevator Exhibition (15 al 17 novembre 2023) è un evento interamente dedicato alla mobilità orizzontale e verticale debutterà dal . Fortemente voluta dal settore, che aveva bisogno di un evento di riferimento di respiro internazionale, la manifestazione si propone come un hub europeo di incontro per l’industria di ascensori, scale mobili, tappeti mobili e componenti, rappresentando e promuovendo la sicurezza, la qualità e gli standard tecnici più elevati. Una vetrina dedicata a uno dei comparti più sensibili ai mutamenti in atto e più interessanti per il rinnovamento urbano e il contenimento delle spese energetiche.

ME-MADE expo (15 al 18 novembre 2023) è la manifestazione leader in Italia per il mondo delle costruzioni. Si propone come una piattaforma fortemente specializzata e integrata, articolata in due saloni: Costruzioni e Involucro. Entrambe le offerte si svilupperanno attorno ai topic dell’Innovazione e della Sostenibilità, proponendo ad aziende, buyer, professionisti, tecnici e operatori i prodotti, i servizi e le tecnologie più avanzati per portare il mondo delle costruzioni nel futuro.

SMART BUILDING EXPO (15-17 novembre 2023) è la fiera della home and building automation e dell’integrazione tecnologica organizzata da Fiera Milano e Pentastudio. Con sullo sfondo un mercato in grande sviluppo, in cui gli edifici sono sempre più automatizzati, connessi e multitasking, racconterà l’innovazione con un focus su soluzioni sostenibili e smart, che vedono sempre più ogni building come la cellula base della smart city.

SICUREZZA (15-17 novembre 2023) è la manifestazione di riferimento in Italia e tra le prime in Europa dedicata a security e fire. Rivolta a tutte le figure professionali che ruotano intorno al mondo della security, la manifestazione offre una panoramica completa su videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione, rivelazione e spegnimento incendi, ma anche sulle nuove frontiere cyber della sicurezza. Nell’edizione 2023, SICUREZZA si prepara a dare spazio a tutte le anime del settore e ad approfondire i trend del momento: digitalizzazione, sistemi integrati e soluzioni personalizzate, ma anche nuove competenze e professionalità.