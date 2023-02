Fassa Bortolo, risultati record e nuovo Ceo

Margini record e nuovo amministratore per Fassa Bortolo, marchio storico nel mondo dell’edilizia. L’azienda, tra marchi più affermati in Europa, operativa in sette Paesi con 19 stabilimenti e sette filiali commerciali, ha chiuso un 2022 da record: la società ha fatturato circa 660 milioni di euro, in crescita del 27% sull’anno precedente, con un Ebitda del 19% circa. Aumentati anche gli investimenti, a circa 58 milioni di euro .

Inoltre, il cda ha deciso di rafforzare ulteriormente l’attuale governance con Guido Antoniazzi, che ricopre ora la carica di amministratore delegato con delega all’internazionalizzazione, a supporto del presidente e amministratore delegato Bortolo Fassa.

Antoniazzi, 61 anni, vanta una lunga carriera in grandi aziende multinazionali leader nei rispettivi settori di riferimento, come Electrolux, Zoppas Industries e Maschio Gaspardo Group. L’ingresso del manager si inserisce in un contesto aziendale a elevata managerializzazione (con il 72% delle figure non appartenenti alla famiglia Fassa) e rafforza ulteriormente un consiglio di amministrazione dove oggi è già presente come membro indipendente Gianni Scotti, presidente di CoReVe ed ex Ad di Saint-Gobain.

«Quello che si è appena concluso è stato un anno cruciale per la nostra crescita, in cui Fassa Bortolo si è distinta sul mercato globale per visione strategica e risultati» commenta Paolo Fassa, Presidente onorario di Fassa Bortolo. «Un ringraziamento va innanzitutto ai nostri dipendenti, senza la cui abnegazione non avremmo registrato questo trend di crescita generalizzato, che ci rende molto orgogliosi. Per continuare a essere i migliori nel nostro campo, però, è necessario considerare questo un punto di partenza, non di arrivo: da qui nasce la decisione di arricchire la nostra squadra di una figura esperta come Guido Antoniazzi, che ci aiuterà a disegnare il nostro futuro, costruendo un’azienda ancora più solida e internazionale».