Legno: Saib entra nel Gruppo Egger, che apre il 21° stabilimento in Italia

Tra i principali produttori di materiali a base di legno in Italia, l’azienda Saib con sede a Caorso, vicino a Piacenza, entra a far parte del Gruppo Egger, fornitore completo per l’industria del mobile, dell’interior design, dei pavimenti e delle costruzioni in legno, con un fatturato di 4,23 miliardi di euro (esercizio 2021/2022) e 20 stabilimenti in tutto il mondo.

L’accordo di acquisizione è stato chiuso il 15 dicembre 2022 e prevede l’acquisizione da parte di Egger del 60% delle azioni di Saib. Con questo investimento, Egger conferma la sua strategia di ulteriore crescita nel mercato domestico europeo.

«L’Italia è uno dei principali Paesi produttori di mobili in Europa e Saib è uno dei principali fornitori dell’industria del mobile italiana. Con la partecipazione di maggioranza in Saib, stiamo sviluppando il nostro accesso al mercato, aumentando la nostra capacità e ampliando il nostro portafoglio prodotti con l’esperienza del design italiano», afferma Thomas Leissing, portavoce di Egger Group Management.

I membri della famiglia proprietaria di Saib, Giuseppe Conti, Clara Conti e Sergio Doriguzzi, continueranno a gestire lo stabilimento di Caorso, che impiega 223 persone e produce circa 600.000 metri cubi di pannelli truciolari grezzi e rivestiti. Lo stabilimento utilizza interamente legno riciclato post-consumo nella produzione dal 1994.

«L’integrazione della nostra azienda nel Gruppo internazionale Egger ci offre una prospettiva di crescita per lo stabilimento di Caorso e per i nostri dipendenti», spiega Clara Conti. «Potremo beneficiare dell’esperienza e della rete di un gruppo leader, da sempre attento al miglioramento della produzione e alla qualità dei prodotti. Entrambe le aziende, sono state fondate e sviluppate da famiglie e da valori comuni, come l’attenzione alla sostenibilità ambientale e la fiducia nei propri dipendenti e lavoratori. Questo rappresenta una solida base per costruire un futuro comune caratterizzato da continuità e innovazione», proseguono Sergio Doriguzzi e Giuseppe Conti.