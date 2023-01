La vasca freestanding Oyo Duo di Kaldewei premiata con il German Design Award 2023

La sostenibilità, il lusso e il design della vasca da bagno freestanding Oyo Duo di Kaldewei è stata premiata con il German Design Award 2023 nella categoria “Excellent Product Design”.

Progettata dallo studio Diez Office di Monaco di Baviera, la vasca è idealmente ispirata alla manifattura della porcellana giapponese. Realizzata al 100% in acciaio smaltato, presenta un doppio schienale e un design moderno. «Si ha l’impressione di trovarsi di fronte a una forma fluida ripresa nel momento in cui tocca il suolo», dichiara il designer Stefan Diez.

La vasca Oyo Duo fa parte della linea Luxstainability di Kaldewei ed è disponibile per la prima volta in colori appositamente selezionati della collezione Coordinated Colours. Per il momento è disponibile in due dimensioni.

«Ricevere il German Design Award conferma il fatto di quanto sia importante portare a termine i progetti dei designer. Il coraggio e le abilità del team Kaldewei sono stati premiati al pari del raffinato design dello studio Diez Office», riassume così Christian Büttner, direttore Innovazione e Portfolio Kaldewei, azienda a conduzione familiare tedesca che da oltre 100 anni si dedica alla creazione di soluzioni per il bagno che combinano il lusso con la sostenibilità.