Klimahouse 2023: appuntamento a marzo con l’edilizia sostenibile

Torna a Fiera Bolzano la nuova edizione di Klimahouse: appuntamento dall’8 al 13 marzo 2023 per scoprire tutte le più recenti novità in tema di edilizia sostenibile, risanamento ed efficienza energetica.

Durante la quattro giorni i professionisti del mondo edilizia e architettura e i privati potranno fare il punto su nuovi prodotti, sistemi costruttivi, normative e quanto altro offre il settore, il tutto declinato su quattro focus tematici:

– Innovazione: in esposizione numerose novità dedicate a materiali per l’isolamento, serramenti, impiantistica per la climatizzazione e la qualità dell’aria, tecnologie digitali per la gestione intelligente dell’edificio, startup all’interno del Klimahouse Future Hub. Il Klimahouse Prize, promosso in collaborazione con il Politecnico di Milano, coronerà l’eccellenza dei prodotti e degli espositori più all’avanguardia.

– Sfida energetica: uno spazio di rilievo sarà destinato a sistemi efficienti per la climatizzazione e lo sfruttamento di energia prodotta da fonti rinnovabili, come le pompe di calore e i pannelli fotovoltaici. Il tema della sfida energetica verrà affrontato anche nell’ambito del Klimahouse Congress che si terrà il 10 e l’11 marzo al MEC Meeting & Event Center con i massimi esperti del settore.

– Social housing: il terzo filone tematico di Klimahouse fa il punto sull’edilizia sociale residenziale e le necessità contemporanea di risparmio energetico, basso impatto ambientale e comfort abitativo.

– Focus legno: tra gli appuntamenti da non perdere, il Klimahouse Wood Summit, l’annuale incontro volto a esplorare la crescente importanza del legno per l’edilizia residenziale su larga scala. Proprio in questa occasione, saranno premiati i vincitori del Wood Architecture Prize 2023, il primo riconoscimento nazionale per l’architettura in legno, istituito in collaborazione con il Politecnico di Torino e lo Iuav di Venezia. In occasione della fiera sono inoltre previsti altri momenti di approfondimento tematico, tra cui le visite guidate a edifici virtuosi di architetture locali che hanno fatto del legno e del basso impatto ambientale la loro anima nell’ambito dei Klimahouse Tours.

Per maggiori informazioni: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/