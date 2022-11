Vita digitale trasparente con Heier

I clienti più fedeli di Haier Europe sono i polacchi. Lo indicano i dati delle registrazioni alle piattaforme digitali del gruppo cinese, che contano quasi 5 milioni di iscritti. I dati si riferiscono all’utilizzo dell’app hOn, che serve per utilizzare gli elettrodomestici dei brand Candy, Haier e Hoover, tutti controllati dal gruppo cinese. La classifica di utilizzo attivo dell’app in Europa, infatti, vede in testa la Polonia, seguita da Spagna, Repubblica Ceca, Francia e Gran Bretagna. L’Italia è in sesta posizione, ma in crescita, come Germania, Grecia e Portogallo. I risultati fanno parte del progetto IoT Ecosystem di Haier Europe, che mette in pratica il concetto di Smart Home sfruttando l’Internet of Things «per soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri consumatori». Secondo i dati raccolti sulla piattaforma, in tutta Europa i servizi di connessione superano la comfort zone del settore washing, per approdare alla cucina, alla gestione della spesa e della temperatura di casa fino ad arrivare alla conservazione e ai suggerimenti sul vino. Dall’App hOn Heier confessa (forse ingenuamente) di imparare «a conoscere i consumatori, le loro abitudini, le loro preferenze. Informazioni chiave per offrire proattivamente funzioni, programmi e servizi coerenti con una quotidianità che cambia velocemente». Una dichiarazione che forse farà storcere il naso a chi teme per la propria privacy.

La maggior parte delle funzioni smart, assicura l’azienda cinese, sono utilizzate con lo scopo di rendere sempre più autonoma e comoda la gestione della casa, in totale rispetto della privacy seguendo le preferenze di ciascun utente, per dedicarsi ad altro. «Ma, se sappiamo per esempio che forno e lavatrice subiscono un’impennata di utilizzo nel fine settimana, con alte percentuali di attivazione da remoto, sappiamo anche che, nei primi sei mesi del 2022 l’utilizzo di funzioni smart legate ai forni sono cresciute in maniera esponenziale: cuciniamo anche con il caldo, forse anche di più».

My Inventory è, invece, un assistente che permette di controllare direttamente la spesa dallo schermo del frigorifero grazie a telecamere interne, aggiungendo e rimuovendo articoli dalla lista digitale e ricevendo notifiche in tempo reale sulla data di scadenza. I consumatori si muovono quindi verso azioni e funzioni che minimizzino gli sprechi, di cibo come di energia. Dall’App è possibile ordinare i programmi di lavaggio per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie in base a parametri che hanno impatto sulla riduzione dei consumi: tutti i programmi suggeriscono anche la dose di detergente da inserire: ambiente e risparmio salvaguardati in un click.

In cucina le funzioni smart consigliano ricette che ottimizzano la spesa disponibile rispetto alle date di scadenza, gestiscono la temperatura del frigo secondo le reali esigenze dei prodotti introdotti e del meteo giornaliero, in modo da mantenerne la freschezza più a lungo ed evitare sprechi. Fino ad arrivare alla gestione da remoto dei condizionatori, attivabile anche dagli smart speakers più diffusi. Un ulteriore livello di efficienza energetica si ottiene poi grazie alla presenza in casa di elettrodomestici interconnessi, come per esempio una cappa che comunica con il piano cottura regolando la potenza di conseguenza, limitando odori, rumore e soprattutto, inutili consumi. Insomma, è la filosofia Haier Europe: Zero Distance to Consumer. Forse troppo?