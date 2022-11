Schüco Symbiotic: il nuovo sistema per infissi PVC e alluminio

Schüco PWS Italia presenta Schüco Symbiotic, il nuovo sistema per infissi che unisce le performance isolanti del PVC alle caratteristiche estetiche degli infissi in alluminio.

Nato dall’esigenza di inserire serramenti in contesti architettonici con infissi in alluminio già presenti per mantenere l’uniformità stilistica, il nuovo sistema Schüco Symbiotic valorizza le peculiarità dei due materiali: il PVC, corpo e anima dell’intero sistema, e l’alluminio che costituisce la cover esterna (riveste anta e telaio con taglio a 45 gradi mediante un meccanismo a clip).

Robusto e altamente efficiente, Schüco Symbiotic consente di realizzare soluzioni ad anta singola o a più ante e supporta vetri da 40 a 52 mm garantendo un ottimo abbattimento acustico e una resistenza antieffrazione in classe RC2.

Ideale per progetti green o riqualificazioni energetiche, il telaio di Schüco Symbiotic ha 5 camere che assicurano alti livelli di isolamento termico con valori di trasmittanza minimi garantiti a partire da U 1 =1.2W(m²K). Tali valori sono ulteriormente incrementabili attraverso l’introduzione di un isolante interno nel rinforzo del telaio o adottando, in combinazione con l’isolante, un telaio maggiorato.

Schüco Symbiotic, inoltre, è stato progettato con 3 livelli di guarnizione in EPDM dall’ottima tenuta e durata che contribuiscono, a loro volta, all’isolamento termico per un ulteriore risparmio economico.

Il nuovo infisso consente un maggiore ingresso di luce e ampie aperture verso l’esterno, grazie al design squadrato e minimale e alla sezione in vista di telaio e anta pari a 110 mm oltre al vetro, complanare rispetto alla superficie dell’alluminio.

Innumerevoli sono le finiture e i colori dell’infisso disponibili sia per la parte indoor in PVC sia per quanto riguarda la cover esterna in alluminio, quest’ultima personalizzabile con vernici a polvere o anodizzazione.

Il PVC di Schüco è riciclabile fino a 7 volte. Ogni infisso in PVC Schüco PWS Italia contiene mediamente almeno il 30% di PVC riciclato post consumo e può durare dai 30 ai 50 anni senza particolari manutenzioni, mantenendo eccellenti prestazioni energetiche che si traducono in una notevole riduzione di emissione di CO2. L’alluminio è anch’esso riciclabile al 100%.