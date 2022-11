DuoXpand fischer: quel tassello è senza frontiere

Un tassello non è un chiodo evoluto, ma un mondo da scoprire. E, soprattutto, da utilizzare nel modo giusto, con il modello adeguato. Per questo «siamo sempre di supporto ai rivenditori non solo sui prodotti, ma anche sull’analisi della rotazione al banco, la consulenza tecnica e lo sviluppo digitale e una formazione continua e qualificata», spiega a YouTrade Mauro Monaro, Direttore Sales e Marketing di fischer Italia, che descrive le novità dell’azienda tedesca, a partire dal tassello DuoXpand.

Domanda. È possibile innovare un prodotto all’apparenza semplice, come un tassello?

Risposta. Un tassello è semplice solo in apparenza. C’è una complessità nascosta in ogni fissaggio, frutto di un’attenta progettazione. Lo scopo per cui è progettato, sopportare carichi elevanti e costanti nel tempo, è una sfida: sappiamo infatti che «il peso non dorme mai». Nelle applicazioni più complesse a un ancorante è chiesto di sopportare il peso, ma anche di resistere alle vibrazioni meccaniche, alla corrosione, a temperature molto basse o molto alte, a sollecitazioni sismiche. Nella sede di Padova si trova il dipartimento di Ricerca e Sviluppo con un team di progettisti dedicato ai nuovi prodotti e il laboratorio prove con un team di tecnici di laboratorio: fischer Italia è uno dei Centri di competenza del Gruppo per il fotovoltaico e i fissaggi per sanitari. Lavoriamo su idee che rispondono alla nuova soluzione di un bisogno reale o alla nuova soluzione di un problema o a un miglioramento applicativo che ha base concreta. Energie e sforzi hanno un obiettivo preciso: prima di tutto la sicurezza, che è il valore intrinseco in ogni prodotto fischer. Poi la facilità di utilizzo. Il meccanismo interno al fissaggio può essere complesso, ma con l’esperienza d’uso più semplice possibile. Per esempio, per i nuovi prodotti che abbiamo sviluppato in ambito idrotermosanitario, all’installatore bastano davvero pochi clic per l’applicazione.

D. Quali sono le strategie fischer nel medio termine?

R. Gli ultimi eventi hanno evidenziato l’importanza dell’efficientamento del parco edilizio italiano. Per noi questo tema è centrale già da anni e abbiamo sviluppato, e svilupperemo, prodotti e servizi che sono e saranno necessari per rendere più efficienti i nostri edifici, guardando agli impianti, ai serramenti e alle coperture. Prodotti e servizi: sono questi i due fattori chiave di crescita in un mercato poco prevedibile come quello che viviamo in questi anni. Per fischer sarà poi strategico mantenere una presenza specializzata per canale, come fattore determinante per il contatto commerciale. Se prodotto e servizio per fischer sono sempre centrali, la vicinanza al cliente con una forza vendita e tecnici specializzati per settore e applicazioni fa, e farà, la differenza. In un mondo sempre più digitalizzato, nel quale anche noi ci muoviamo, sappiamo che il rapporto diretto e personale è la chiave del successo. La nostra forza vendita è in prima linea per essere sempre di supporto ai rivenditori non solo sui prodotti, ma anche sull’analisi della rotazione al banco, la consulenza tecnica e lo sviluppo digitale e una formazione continua e qualificata. In calendario per rivenditori, imprese, installatori, progettisti ci sono corsi sui prodotti, le normative, le tecniche di vendita. Corsi che uniscono la teoria e la pratica del fare nelle aule e nella palestra dell’Academy a Padova.

D. fischer ha da poco lanciato il tassello DuoXpand che si aggiunge alla gamma DuoLine. Per quali applicazioni e materiali è adatto?

R. DuoXpand è l’ultimo prodotto e il quinto che si aggiunge alla gamma DuoLine. Un tassello prolungato universale e versatile che combina materiali e design per un’espansione intelligente che si adatta a ogni supporto. Grazie all’innovativa geometria a lamelle, DuoXpand garantisce un’installazione senza fratture in materiali cavi e vicino ai bordi e tenuta nel tempo risolvendo ogni incertezza sul tipo di materiale in cui va fissato. Infatti, il prodotto è certificato su tutti i materiali da costruzione, compreso calcestruzzo cellulare, è certificato al fuoco R120 ed è disponibile nei diametri 8 e 10 millimetri con lunghezza da 80 a 230 millimetri. È adatto in esterni e interni in particolare per il fissaggio di serramenti, ringhiere e cancelli, inferriate, balaustre e sottostrutture per facciate.

D. A prescindere dalle contingenze, efficientamento degli edifici ed energia pulita saranno ancora i trend dei prossimi anni. Che cosa altro ancora?

R. A prescindere dai due trend citati, per noi potrà essere molto importante l’aspetto di sicurezza e comfort delle abitazioni. Inoltre, l’aspetto di ammodernamento del parco costruzioni italiano esistente richiederà soluzioni dedicate, sia come prodotti che come servizi. La gran parte degli edifici, nei centri delle città, esclusi i palazzi storici, risale agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. In sessant’anni sono cambiate non solo le norme di sicurezza ma anche i materiali impiegati. Che oggi rispettano, o dovrebbero rispettare, garanzie di isolamento, maggiore tenuta al fuoco e al sisma. L’edilizia si è innovata nei materiali e nelle tecniche. Un patrimonio vastissimo su cui si dovrà intervenire nei prossimi anni. Per aspetti di sostenibilità ambientale e di costi, ma anche di tecnologie smart per le giovani generazioni da un lato e la popolazione che invecchia dall’altro e avrà necessità di facile fruibilità. Il mercato richiede nuove applicazioni, funzionali a metodologie costruttive in evoluzione. La tecnologia è solo un mezzo per garantire sempre più sicurezza e miglioramenti prestazionali. Aggiungo che un altro aspetto importante sarà legato alla sostenibilità dei prodotti. Vorrei citare in questo senso la resina Fis V Zero che impiega sostanze non pericolose e non necessita della scheda dati di sicurezza, come pure di guanti e occhiali protettivi durante l’applicazione. Un prodotto con prestazioni garantite dalla marcatura Eta Ce, come tutti i fissaggi chimici fischer, sia in cartuccia sia in fiala, che preserva la salute di chi lo utilizza, la salubrità degli edifici in cui viene applicato e l’ambiente.

D. fischer fa scuola. Dove c’è ancora bisogno di informazione per applicazioni più performanti e sicure?

R. Ci sono ambiti in cui ancora non c’è abbastanza consapevolezza circa i rischi e le normative in vigore. Tre su tutti: antifuoco e tenuta al sisma, che impattano specialmente i gestori di condomini, e i cappotti, con un impatto ancora più ampio. In tema di antincendio si pensa per prima cosa ad attraversamenti, tubazioni, giunzioni, elementi lineari, ma una delle novità normative riguarda soprattutto le facciate. A questa esigenza fischer risponde con linee di prodotto che garantiscono la compartimentazione di facciate continue e ventilate. Per i fissaggi su cappotto, è facile trovare sul mercato una tendenza a banalizzare il tema, ma in realtà è molto importante conoscere vincoli e limiti delle applicazioni. I danni che un fissaggio sbagliato può portare all’edificio isolato possono vanificare anche i migliori interventi di isolamento, ed è per questo che bisogna conoscere, ad esempio, fischer Thermax.

D. Quali sono le soluzioni fischer per la messa in sicurezza antisismica?

R. Il patrimonio immobiliare datato e l’elevato rischio sismico dell’Italia hanno spinto, da tempo, all’offerta di prodotti ad alte prestazioni, ancoraggi chimici e meccanici, certificati in classe C1 e C2. Oltre alla tenuta è fondamentale, la garanzia di un prodotto in termini di vita utile dell’edificio. L’affidabilità e la durata di fischer Fis Em Plus, per esempio, sono garantite da una nuova Valutazione Tecnica Europea Eta, che certifica una vita utile in esercizio superiore a centro anni. SaMontec Seismic è la gamma dedicata alla messa in sicurezza degli impianti, siano essi ex-novo o già esistenti, mantenendone la funzionalità durante l’installazione. Inoltre, fischer Italia siede nel consiglio direttivo di Isi, l’associazione Ingegneria Sismica Italiana, e dal 2022 ne ricopre la vicepresidenza, un ruolo che conferma l’attenzione di fischer a questo tema e il dialogo continuo con le imprese, i professionisti, le istituzioni e il mondo accademico per la divulgazione scientifica e l’aggiornamento del settore.

D. L’innovazione vi caratterizza anche nei servizi. Quali fornite e quali i più recenti?

R. Il Retail Connect Local è stato sviluppato per dare visibilità ai punti vendita che trattano i prodotti fischer, con l’obiettivo di creare un ponte fra i loro magazzini fisici e i bisogni e le richieste dei professionisti delle costruzioni. Ai nostri partner siamo in grado di offrire attraverso la piattaforma myfischer un costante scambio per un aggiornamento in tempo reale su prodotti, dati e schede di sicurezza e ai rivenditori di gestire i propri ordini 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Resta al centro delle nostre attività il contatto con i clienti sul territorio e il feedback che riceviamo dal mercato che guida il nostro miglioramento continuo. Il fischer Innovation Van Tour è partito il 21 settembre e fino al 28 ottobre ha toccato dieci regioni italiane con 25 eventi dedicati al fissaggio presso rivendite edili e ferramenta. Gli eventi coinvolgono imprese, artigiani, professionisti e appassionati di fai da te, con la possibilità di conoscere le innovazioni da vicino e testarle con il supporto dei tecnici ed esperti fischer.