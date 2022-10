XV Convegno YouTrade al top con tanta partecipazione

Ogni anno è meglio. Non lo dice Virginia Gambino Editore, ma lo sostengono i partecipanti al Convegno YouTrade che si tiene tutti gli anni a ottobre. E che, puntualmente, riesce a calamitare l’attenzione degli imprenditori impegnati nelle distribuzione e produzione di materiali per edilizia. Anche la quindicesima edizione dell’appuntamento, che si è tenuta a Villa Quaranta, vicino a Verona, ha saputo sorprendere i circa 300 partecipanti.

Tra le novità dell’evento è da iscrivere l’idea di anticipare la consegna degli YouTrade Awards la sera prima del convegno, il 25 ottobre, durante una cena di gala. I riconoscimenti presentati da Virginia Gambino, che ormai sono considerati gli Oscar della distribuzione edile, hanno quindi ottenuto una cornice conviviale, piacevole, ma che ha contribuito a tradurre la serata anche in un’occasione per relazioni di business.

Il XV Convegno YouTrade, invece, è stato un momento di alta formazione. Quest’anno, inoltre, è stato condotto con un’idea di fondo: coinvolgere i presenti negli argomenti trattati dai relatori. Grazie alla tecnologia: la mattinata è iniziata con un sondaggio in tempo reale a cui hanno partecipato i presenti. I temi sui quali hanno risposto gli iscritti al convegno, evoluzione del punto vendita, sentiment sul mercato dell’edilizia, gestione dei prezzi e sostenibilità, sono stati poi tradotti immediatamente in grafici, oggetto del commento dei relatori.

Insomma, ai contenuti del convegno ha contribuito, con il suo parere, anche il pubblico. La giornata è stata quindi contrassegnata, come da programma, dagli interventi di Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, del coordinatore del Centro Studi YouTrade Federico Della Puppa, di Alberto Bubbio, professore associato di Economia Aziendale e responsabile del corso di Programmazione e Controllo presso l’Università Cattaneo-Liuc.

Accanto alle relazioni principali e al videofilmato focalizzato sulla sostenibilità in edilizia, sono stati tre talk show ad attrarre l’attenzione. Il primo ha visto la partecipazione di Valeriano Fiorentini, direttore Edil Fiorentini, Giorgia Lermini, founder and general manager GDE Energia, Cesare Simonetti, presidente Gruppo GAME, Fabrizio Zaccaron, direttore commerciale Italia Eclisse. Il secondo, di Federico Nessi, CEO Eternedile, Marco Orsolini, direttore commerciale Orsolini, Gernot Seebacher, CEO Unifix, Marco Squinzi, AD Mapei, Vincenzo Zanutta, AD Zanutta.

Infine, nel pomeriggio, il, terzo confronto ha coinvolto Dario Mantovanelli, responsabile commerciale Excellence, Wienerberger, Salvatore Palazzo, head of sales department Italcementi, Luca Succio, direttore generale Terreal Italia e Andrea Visentin, direttore divisione components Industrie Cotto Possagno, che sono intervenuti dopo la relazione di Norbert Lantschner, Ideatore CasaClima, nell’ambito del workshop “La casa green entra in rivendita”. Mentre, in parallelo, si è svolto il workshop “Vendere di più con il digitale” condotto da Giuseppe Maffei, esperto in Digital Transformation.

