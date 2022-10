Triflex partner del Comune di Merano per ottimizzare la gestione della raccolta differenziata

Triflex, società del Gruppo Follmann specializzata in soluzioni impermeabilizzanti liquide a base di PMMA, è stata selezionata dal Comune di Merano per incrementare l’adesione dei cittadini alla raccolta differenziata attraverso un utilizzo oculato dei colori e l’impiego di prodotti resistenti per la pavimentazione delle aree pubbliche dedicate alla gestione dei rifiuti.

Nonostante esista infatti un’apposita norma, la UNI 11686, sui “Waste Visual Elements”, nata proprio con l’obiettivo di identificare in maniera univoca le frazioni di rifiuti urbani tramite colori e simboli specifici, le indicazioni visive e cromatiche adottate nei comuni italiani non rispecchiano sempre quanto previsto dalla normativa. Talvolta persino all’interno dello stesso comune o centro urbano viene adottata più di una soluzione.

Per offrire la migliore facilità d’uso possibile, a Merano, si è quindi compiuta una scelta progettuale precisa, andando a colorare la pavimentazione con le stesse tonalità delle campane della raccolta differenziata, grazie alle colorazioni Triflex DeckFloor:

• 6024 verde traffico

• 5017 blu traffico

• 1023 giallo traffico

• 7030 grigio pietra

L’intervento, eseguito dall’applicatore Pichler con i sistemi Triflex in piena sinergia con ASM Merano, ha previsto la realizzazione di una pavimentazione flessibile che sopportasse il movimento e il carico dinamico della struttura metallica interrata dove le campane sarebbero state alloggiate e da dove sarebbero state rimosse frequentemente, ad ogni operazione di scarico.

Inoltre, il committente chiedeva di applicare una pavimentazione antiscivolo in classe R13 e in grado di resistere al frequente idrolavaggio, necessario per garantire il decoro e l’igiene dell’area.

Per rispondere a queste esigenze, i consulenti Triflex hanno proposto un sistema su misura per la specifica applicazione, composto da:

• Triflex Cryl level 215, malta a base di PMMA (polimetilmetacrilato) per il livellamento delle pendenze della superficie

• Triflex DeckFloor con spolvero di quarzo 0,7-1,2

• Finitura colorata specifica Triflex DeckFloor