Normablok Più, Danesi: tutte le soluzioni costruttive in un unico sistema

Normablok Più è il sistema costruttivo di Fornaci Laterizi Danesi per murature isolate

e antisismiche. La linea Normablok Più è costituita da una gamma completa di laterizi, pronta a soddisfare ogni esigenza progettuale e di cantiere.

Solitamente in cantiere, sulle tradizionali murature, è spesso necessaria l’applicazione di isolamenti termici esterni o l’impiego di isolanti in intercapedine. Questi interventi con il sistema Normablok Più non sono necessari. Il polistirene additivato di grafite Neopor di BASF viene inglobato direttamente all’interno del blocco e apposite fasce isolanti garantiscono l’eliminazione dei ponti termici dei giunti di malta. Protetto dall’involucro in laterizio, il polistirene additivato con grafite mantiene le proprie caratteristiche inalterate nel tempo, a garanzia di un edificio duraturo e termicamente isolato.

I blocchi isolanti Normablok Più, adatti alle diverse zone sismiche, sono ideali per la realizzazione di murature monostrato portanti, armate o ordinarie, murature di tamponamento e per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi.

Attraverso il proprio ufficio tecnico, Fornaci Laterizi Danesi offre da sempre un supporto

anche in cantiere, in fase di progettazione e di costruzione.

Qualsiasi sia l’esigenza di progetto o costruttiva, è possibile contattare direttamente l’ufficio tecnico dell’azienda tramite il sito internet. Sempre dal sito è possibile consultare e scaricare tutte le informazioni tecniche che comprendono i file Bim delle soluzioni costruttive e inoltre è pubblicata una sezione dedicata ai Cam.

La gamma completa di laterizi Normablok Più

Normablok Più High Performance

Blocchi ad alte prestazioni termiche, concepiti per tamponature monostrato

performanti e sicure sismicamente.

Normablok Più Muratura Armata

Blocchi ad alte prestazioni termiche per realizzare murature armate portanti

in tutte le zone sismiche.

Normablok Più All Round

È una linea completa in grado di coniugare praticità, economia di cantiere e

velocità di messa in opera con alte prestazioni termiche, resistenza

meccanica e isolamento acustico.

Normablok Più Ponti Termici

Nuova linea completa di forati e tramezze ad alte prestazioni termiche,

concepita per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi.

Normablok Più Taglio Termico

È l’unica linea di blocchi in laterizio, presenti sul mercato, studiati per

abbattere le dispersioni termiche in direzione verticale e isolare

termicamente dalle dispersioni termiche di fondazioni e solai.

Normablok Più CAM

Prodotto anche nella linea dedicata “Cam conforme”, Normablok Più CAM nasce per

rispondere alle richieste Cam necessarie all’ottenimento del Superbonus 110%.

Certificato secondo lo schema ReMade in Italy come prodotto con contenuto di riciclato conforme ai requisiti Cam, rientra pienamente tra le soluzioni costruttive ideali anche in caso di ristrutturazione, come previsto dal Superbonus 110%. La linea completa permette di realizzare, nelle diverse zone sismiche, murature monostrato portanti, armate o ordinarie, murature di tamponamento e di correggere i ponti termici di pilastri e travi; al contempo garantisce in una sola posa eccellenti valori di trasmittanza termica (U = 0,14 W/m2K), mantenendo costanti le prestazioni nel tempo.