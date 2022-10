Extreme Gres Norton Clipper: un super disco per il grès

Precisione, forza, tecnologia: tre qualità che contraddistinguono Extreme Gres Norton Clipper di Saint-Gobain, disco diamantato di ultima generazione con innovativa corona continua Extreme Perfomance.

Il disco ha un’altezza di 10 millimetri ed è una scelta sicura per un taglio di alta qualità e super velocità. Il disco, infatti, è stato progettato per ottenere tagli puliti, precisi e accurati, che risultano molto rapidi anche su materiali molto duri, riducendo il surriscaldamento dell’utensile aumentando di conseguenza il tempo di funzionamento.

Questo disco è adatto sia per il taglio a secco sia umido, ed è sinonimo non solo di grandi prestazioni, ma anche di comfort per l’operatore professionista: la sua speciale anima in acciaio garantisce una sensibile riduzione del rumore e delle vibrazioni e, grazie al binomio corona diamantata Extreme, si ottiene un effetto silenziato durante il taglio, che si traduce in una sostanziale riduzione dell’inquinamento acustico. Il risultato finale è una finitura di taglio ottimale.

Il disco è ideale per il taglio di grès porcellanato, ceramica, ceramica vetrificata, marmo, terracotta, granito, ardesia, pietra ricostruita, tegole.