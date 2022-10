Edil Logistica: un aiuto prezioso per i magazzini edili

Poter contare sull’immediata disponibilità di una grande varietà di prodotti di ottima qualità è certamente un importante vantaggio competitivo. Grazie a Edil Logistica, il magazzino edile può contenere le scorte di materiali, diminuendo gli oneri finanziari e il rischio di obsolescenza dei prodotti a bassa rotazione.

Inoltre, la rivendita può ampliare la sua offerta merceologica senza impegnare risorse: in poche ore, infatti, il cliente può essere accontentato anche se il magazzino edile non dispone di certe tipologie di materiali o di determinate quantità.

Grazie a Edilogistica, sempre più rivenditori edili stanno scoprendo la comodità di avere a disposizione una vera e propria estensione del loro magazzino, una piattaforma che non genera costi aggiuntivi, che non impegna con ordini minimi, e che in quattro ore dall’ordine consente di ritirare il materiale che serve.

Il cliente di Edil Logistica riceve la fattura direttamente dal suo abituale fornitore, alle condizione con lui stabilite, senza costi ulteriori.

Per le imprese della distribuzione il servizio di Edil Logistica significa anche poter utilizzare gli spazi del magazzino nel modo più razionale, regalare ordine e pulizia alle superfici di stoccaggio, come bacheche e corner espositivi, e dedicare spazi ad altre attività remunerative.

Sono a oggi oltre 5 mila le referenze presenti nei centri di Edil Logistica, firmate da oltre cinquanta prestigiosi marchi nazionali e internazionali, a garanzia di acquisti di qualità.

Anche per i produttori, infatti, la presenza in Edil Logistica è una ulteriore vetrina per promuovere i loro prodotti, attrarre nuovi clienti e migliorare la loro presenza sul mercato. Non solo, ma è anche un’opportunità per ottimizzare i rifornimenti e le consegne in determinate zone d’Italia, accontentando così i loro clienti anche per piccoli quantitativi di materiali.