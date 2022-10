Con i trasmettitori evoluti Top di Came il cancello si apre facile

Quando si parla di home automation, di domotica, di casa 4.0, si pensa immediatamente a climatizzatori evoluti, televisore interattivo, illuminazione regolata da sensori di presenza. Ma è facile dimenticarsi che un’abitazione ha anche una parte esterna, che fa parte integrante dell’edificio e che è vissuta con la stessa frequenza con cui si entra ed esce dal proprio appartamento.

Ecco perché la home automation passa anche attraverso i sistemi elettronici di ingressi e cancelli. Lo sa bene Came, azienda nata in provincia di Treviso, ma che possiede 11 stabilimenti produttivi tra Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Turchia e Brasile.

La novità di Came si chiama Top. Si tratta di trasmettitori, comunemente definiti telecomando, dispositivi per l’automatizzazione disponibili in cinque versioni e con uno stile ergonomico e compatto. Sono di colore di base nero, con dettagli in altre tonalità: azzurro, verde, arancione, oltre che total black.

I nuovi trasmettitori possono gestire fino a quattro automazioni con un click: con un solo Top, per esempio, si può controllare allo stesso tempo un cancello, il portone di un garage, il cancelletto pedonale o le luci del giardino.

L’azienda ha pensato anche di facilitare il rinnovo degli impianti di automazione. I dispositivi, infatti, funzionano utilizzando la tecnologia fixed code, presente su alcuni dei nuovi modelli, che permette una facile e veloce duplicazione delle informazioni dai vecchi trasmettitori Came al nuovo Top, garantendo così l’integrazione con gli impianti di automazione esistenti.

Gli stessi Top possono essere duplicati su altri radiocomandi della stessa linea o sul nuovo Tts, il radiocomando dal design evoluto di Came, per un livello di sicurezza ancora più elevato. Le speciali versioni con tecnologia rolling code, 100% sicura, permettono di contrastare la duplicazione del segnale e di prevenirne la clonazione.

Sono idonee per la gestione professionale in ambiti condominiali o collettivi, dove c’è la necessità di gestire in modo controllato più dispositivi di ingresso: attraverso la app Came SetUp o direttamente dal pannello di controllo dell’automazione, solo l’amministratore di condominio o un installatore autorizzato possono accedere al sistema e procedere all’abilitazione di nuovi utenti o alla disabilitazione di trasmettitori esistenti.

Top è disponibile a frequenza singola ma anche a doppia frequenza: questi ultimi trasmettitori sono settati automaticamente su una determinata frequenza (868 MHz). Ma se per qualsiasi motivo, per esempio per interferenze, questa non fosse disponibile, è possibile passare alla seconda frequenza (432 MHz) in qualsiasi momento. Inoltre, quando è necessario controllare impianti di automazione con due diverse frequenze, Top permette di impostarle facilmente entrambe nel medesimo radiocomando.