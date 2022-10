Air Bitum, il sigillante spray di Holz Technic

L’autunno è la stagione per fare gli ultimi lavori outdoor. In vista dell’inverno, dell’abbassamento delle temperature e della probabilità che le precipitazioni siano più frequenti, è bene aggiustare qualche danno causato dal sole o dalle improvvise piogge estive.

Piccoli buchi sulle lamiere di copertura delle pergole o dei gazebo, un pilastro di legno che non è stato montato a regola d’arte per cui si temono danni derivanti dall’umidità, sistemare la grondaia… per questo tipo di problematiche, Holz Technic ha una soluzione di semplice utilizzo: Air Bitum.

Air Bitum è il sigillante spray di facile applicazione che raggiunge punti difficili e impermeabilizza anche le superfici più irregolari. La membrana bituminosa sigillante in spray è resistente alle intemperie e alla corrosione salina.

Pratico e maneggevole, il prodotto è adatto alle esigenze di professionisti e hobbisti, è efficace su ogni tipo di superficie, ha un potere adesivo elevatissimo, è verniciabile e resiste ai raggi UV.