Un vademecum contro le truffe sui bonus da Ectm e Oic

I bonus edilizi, questi sconosciuti. Nono stante i fiumi di carta e di pagine web dedicati all’argomento, secondo una ricerca condotta da Ectm Ingegneria, società che si occupa ingegneria, appalti, sanificazioni e manutenzioni 4.0, circa il 60% delle persone non sono riuscite a ottenere le giuste indicazioni per usufruire delle agevolazioni statali sulle ristrutturazioni. Non solo: il 45% degli intervistati teme eventuali truffe. A dispetto della scarsa propensione a informarsi, gli italiani continuano a ritenere utili i bonus al fine di migliorare il comfort abitativo e incrementare l’efficienza energetica degli immobili (90%) con un conseguente, e concreto, risparmio per le tasche dei beneficiari (89%). E ciò sembra abbastanza ovvio.

Con queste premesse, l’Osservatorio Imprese e Consumatori ed Ectm Ingegneria hanno firmato un protocollo d’intesa con l’intento di creare una cultura virtuosa intorno al tema dei bonus edilizi. Obiettivo della partnership è anche lo studio approfondito del superbonus 110%, incentivo molto vantaggioso anche se destinato a terminare il prossimo anno.

“La partnership con Ectm offre l’opportunità a Oic di fare chiarezza su un tema così importante per le imprese ed i consumatori ma che presenta ancora tante incertezze. Siamo certi che questa collaborazione aiuterà gli utenti e i professionisti a chiarire gli eventuali dubbi sugli aspetti tecnici, sui requisiti, le modalità di utilizzo e le criticità della misura”, commenta il presidente Operativo Oic, Gianluca Di Ascenzo.

Oic ed Ectm realizzaranno un vademecum in materia di rischio truffe sul superbonus 110%, al fine di fornire risposte certe e chiare al consumatore: gli utenti potranno godere di una guida realizzata su misura, studiata per rispondere alle tante domande, tecniche e non, che ogni consumatore si pone quando cerca di capire come sfruttare correttamente il bonus.