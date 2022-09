Successo per glasstec, la Fiera Internazionale per l’Industria del Vetro che torna nel 2024

Si è conclusa venerdì 23 settembre, a Düsseldorf (Germania) glasstec, la Fiera Internazionale Specializzata per l’Industria del Vetro che annuncia il prossimo appuntamento dal 22 al 25 ottobre 2024.

Dichiarato Anno Internazionale del Vetro, il 2022 ha portato a glasstec 936 espositori provenienti da 47 paesi e 30.000 visitatori da 119 paesi. «glasstec 2022 è arrivato proprio nel momento giusto per fornire nuovamente all’industria del vetro un orientamento dopo i cambiamenti indotti dalla pandemia e in un clima economico difficile. Il feedback dei partecipanti è stato qui inequivocabile», ha dichiarato Erhard Wienkamp, ​​amministratore delegato di Messe Düsseldorf.

Al centro dell’appuntamento fieristico ci sono stati molti argomenti, tra cui le tendenze globali in tema di Clima, Efficienza delle risorse, Urbanizzazione, Valore e Benessere, ma anche le sfide attuali come gli elevati costi energetici, i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento o la carenza di manodopera qualificata.

Oltre alle numerose proposte delle aziende espositrici, glasstec ha presentato anche un ampio calendario di eventi e conferenze, per fare il punto sugli sviluppi e le tendenze attuali sulla produzione, lavorazione e finitura del vetro, nonché i prodotti e le applicazioni.

Anche il Congresso Internazionale di Architettura costituisce una parte della scaletta degli eventi collaterali. Durante l’evento otto rappresentanti di rinomati studi di architettura e ingegneria, pionieri nella progettazione e nella costruzione con il vetro, hanno presentato i loro progetti. La discussione ha anche approfondito il contributo delle facciate in vetro per allontanarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili, migliorando il benessere umano nei climi sempre più caldi, e il potenziale tecnico e di design che il vetro ha per l’architettura odierna.

Al centro della scaletta degli eventi collaterali e sotto il titolo “Next in Glass“, l’Innovation Show glass technology live – organizzato dalla rete delle quattro università tecniche Darmstadt, Delft, Dortmund e Dresda – ha presentato le ultime tendenze e i risultati della ricerca scientifica, fornendo così spunti e prospettive sull’andamento del settore

Nell’area speciale Craft Live nel padiglione 10 artigiani esperti nel settore della smaltatura si sono cimentati in dimostrazioni pratiche. Una dimostrazione dal vivo sulla resistenza al fuoco del vetro è stata portata avanti dall’ift Rosenheim che ha mostrato come il vetro fire-resistant può garantire un contenimento sicuro in caso di incendio.

Maximilian Kröger di Dieburg è stato invece il vincitore del WorldSkills Germany@glasstec, competizione tra giovani vetrai provenienti da tutta la Germania, e si è assicurato un posto per la partecipazione all’EuroSkills 2023 in Polonia.

Infine nella “Start-Up Zone” di glasstec undici giovani aziende innovative del settore vetrario hanno presentato le loro novità.

Le società di produzione dell’industria del vetro hanno potuto visitare decarbXpo, la prima fiera internazionale per la decarbonizzazione industriale e commerciale tenuta in concomitanza con glasstec. Un’opportunità per discutere della riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO2, nonché dell’accumulo di energia.