Mirco Negri product manager Emeai di Jlg

Mirco Negri è il nuovo senior product manager per la regione Emeai (Europe, Middle East, and Africa) di Jlg Industries, azienda del gruppo Oshkosh Corporation, specializzata nella produzione di piattaforme di lavoro aeree e sollevatori telescopici. Dal 2014 in azienda, Negri si è unito al team di gestione prodotti nel 2019. Il manager ha oltre 15 anni di esperienza nella produzione, vendita e ingegneria di mezzi di accesso e svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo del portafoglio prodotti Jlg, nonché delle soluzioni connesse che ne derivano. «Jlg è produttore di mezzi di accesso molto apprezzato», afferma Negri. «È un onore rappresentare il marchio nel nostro mercato e avere l’opportunità di lavorare con i clienti sia sull’attuale linea di prodotti che sui miglioramenti futuri. Il feedback dal campo stimola il nostro processo di innovazione sempre orientato al cliente. «Il team regionale di gestione prodotti è sempre appassionato nel comprendere le evoluzioni del cantiere e le sfide che i nostri clienti devono affrontare per sviluppare soluzioni che portino un valore tangibile a proprietari e operatori. È un momento entusiasmante per entrare nel mio nuovo ruolo di responsabile del team di gestione prodotti nella nostra regione e non vedo l’ora di applicare la mia esperienza di fronte ai clienti e di comprendere a fondo come sviluppare una strategia per i prodotti e i servizi digitali Jlg».