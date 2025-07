Karsten Müller Ceo Europe di Viega

Karsten Müller succede a Dirk Gellisch come Ceo di Viega Europe, branch dell’azienda della famiglia Viegener, specializzata nell’impiantistica idraulica. Müller rifererià direttamente a Markus Brettschneider, al vertice del Gruppo Viega come Ceo a livello internazionale. Con oltre vent’anni di esperienza manageriale in aziende familiari orientate alla tecnologia e attive a livello globale come Haniel, Wilo, Hella e, più recentemente, come Ceo del Gruppo Iimpreg, Müller ha grande esperienza sul mercato europeo. Accanto a lui, da settembre, ci sarà anche Axel Busch come Chief commercial officer.

«Abbiamo già avuto modo di confrontarci con Karsten Müller in relazione al mercato italiano», spiega Pierluigi Sgarabotto, amministratore delegato di Viega Italia. «Viega è un’azienda davvero dinamica che sta rispondendo con investimenti e innovazioni a una situazione di mercato davvero complesse in Europa. Con questa nomina e la recente apertura dei nuovi stabilimenti produttivi in Germania, Viega conferma di scommettere su standard qualitativi elevati e su visioni strategiche a lungo termine: elementi che, anche per il mercato italiano, rappresentano garanzie fondamentali di continuità, efficienza e valore aggiunto».