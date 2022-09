Cromology presenta la nuova mazzetta colori per esterni

Il post-pandemia ha gettato le basi per nuove tendenze e voglia di cambiamento, anche per le facciate esterne delle case.

Negli ultimi dieci anni gli esterni delle case hanno preferito colori desaturati e neutri, appartenenti alla famiglia dei grigi e dei beige. Tinte rassicuranti, senza troppe pretese. Ora c’è voglia di ricominciare da colori più puri.

Proprio per rispondere a questa tendenza, Cromology presenta una nuova mazzetta colori ideata appositamente per le facciate esterne delle strutture urbane, composta da un’ampissima gamma, a scelta fra 333 tonalità di colore, dalle più chiare a quelle più scure.

Secondo l’azienda i grigi e i beige saranno sempre meno selezionati, mentre gli arancioni e i gialli di tonalità media (in tutte le loro declinazioni di saturazione) presto diventeranno le nuove tendenze.

Questa evoluzione sarà graduale e non in tutte le regioni italiane avrà la stessa velocità. Per questo nella mazzetta sono state previste tonalità intermedie per poter gestire questa transizione.

Le nuove tendenze saranno graduali e rispettose della tradizione, e accosteranno colori più tradizionali, come per quei toni tipici dei palazzi antichi dei centri storici, con tonalità più innovative, che meglio si sposano alle necessità architettoniche contemporanee.

Tecnica ma di facile interpretazione, la nuova mazzetta Cromology per esterni è

uno strumento rivolto all’utenza professionale, ma il layout di presentazione è intuitivo anche per l’audience privata.

Con un totale di 333 colori, all’interno di ogni pagina sono presenti un tono chiaro, un tono medio e uno scuro, della stessa famiglia cromatica, andando così a creare una armonia tono su tono facilmente applicabile sulla facciata.

La progressione colore è per tono, creando l’effetto arcobaleno, rende facile la ricerca dell’intento cromatico desiderato; la finitura “sabbiata” e il gloss estremamente basso aiutano nell’avere una percezione più vicina possibile al risultato finale sulla parete.