Centro commerciale in formato light con U-Boot Beton di Daliform Group

A nord-ovest di Milano, in una delle più evolute aree a destinazione mista della città, nella prossima primavera è prevista l’apertura di Merlata Bloom, un mix di residenze, verde, tecnologia, business e commercio, che si preannuncia come il più grande mall del capoluogo lombardo con giardini d’inverno, cinema, sport, 150 negozi distribuiti su 80mila metri quadrati.

Il progetto segue i più elevati standard dell’urbanistica moderna, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio circostante, in un omaggio alla sostenibilità e alla biodiversità. Le volumetrie dei nuovi edifici sono state disegnate per completarsi con l’ambiente circostante e diventarne un’estensione naturale.

Dal punto di vista strutturale è stato necessario prevedere una tipologia di solaio che permettesse di ottenere una struttura leggera, ma allo stesso tempo resistente e con bassa deformabilità, vista la presenza di grandi vetrate per filtrare la luce naturale.

La richiesta della progettazione architettonica era quella di realizzare solai di vari spessori, caratterizzati da campate con luci importanti pari a 8×16 metri e in alcune aree fino a 20 metri, senza strutture emergenti e con l’intradosso liscio.

Con l’inserimento del sistema U-Boot Beton di Daliform Group a progetto, è stata possibile la realizzazione di strutture che rispondessero perfettamente a tutte le prestazioni richieste. La soluzione a piastra alleggerita con il sistema U-Boot Beton ha permesso la realizzazione di una struttura senza travi emergenti con i pregi estetici di una struttura realizzata in opera, permettendo così di soddisfare le esigenze architettoniche.

Non meno importanti sono stati i vantaggi nella logistica di cantiere: la leggerezza e l’impilabilità del cassero UBoot Beton hanno infatti consentito di trasportare ingenti quantità di materiale (fino a 7 mila metri quadrati a bilico), permettendo di risparmiare in termini di costi di trasporto e di ridurre i volumi per lo stoccaggio degli alleggerimenti.

Per migliorare le prestazioni dei solai minimizzando costi d’opera e materie prime impiegate, Daliform Group ha ideato una soluzione tecnologica semplice e funzionale: inserire degli elementi cavi in polipropilene riciclato, gli U-Boot Beton, all’interno delle strutture orizzontali: si ottiene così un’ottimizzazione della distribuzione delle masse di calcestruzzo, riducendone così la quantità impiegata.

Solitamente si è portati a stimare il solo vantaggio derivato dall’impiego del solaio alleggerito con U-Boot Beton limitandosi a un mero raffronto tra risparmio di calcestruzzo e costo dell’alleggerimento a livello dei soli solai.

In questo modo, però, per quanto l’analisi risulti immediata e intuitiva, non si colgono i vantaggi economici, pratici e di esecuzione che U-Boot Beton consente di ottenere sull’intera struttura, anche in sede di variante: risparmio di acciaio sui solai in media del 15%, pilastri e fondazioni in media del 20%; risparmio di calcestruzzo sui solai in media del 25%; riduzione delle azioni sismiche e gravitazionali connessi al minor peso dell’edificio; pilastri e fondazioni più snelle, minori costi di sbancamento per le fondazioni; maggiore libertà nella disposizione, anche irregolare, dei pilastri a beneficio della qualità architettonica dell’opera; riduzione delle operazioni di lavorazione e di trasferimento in quota degli alleggerimenti; vantaggi nella logistica di cantiere.

U-Boot Beton è, quindi, una soluzione adatta per realizzare solette di grande luce e/o grande portata: si presta in modo particolare per strutture che necessitano di notevoli spazi liberi, come edifici direzionali, commerciali e industriali, ma anche nel campo dell’edilizia pubblica, civile e residenziale.

Consente la realizzazione di solai con maglie strutturali più ampie, una maggiore irregolarità nella distribuzione dei pilastri non richiedendo la realizzazione di travi emergenti, spazi più flessibili e ambienti meglio adattabili nel tempo. U-Boot Beton, grazie alle sue caratteristiche di impilabilità, modularità, leggerezza e maneggevolezza, permette di realizzare le strutture orizzontali senza l’ausilio di mezzi di movimentazione e sollevamento.

L’ufficio tecnico di Daliform Group è a disposizione per fornire informazioni tecniche specifiche, studi di fattibilità e assistenza alla progettazione esecutiva, all’indirizzo mail tecnico@daliform.com o al numero 0422 2083.

