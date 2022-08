Più resistenza antieffrazione con la finestra Fakro F Secure per tetti piatti

La finestra per tetti piatti Fakro F è disponibile anche in versione Secure con vetro interno laminato antieffrazione, per una maggiore resistenza ai tentativi di scasso.

Grazie al suo design minimale e alle elevate prestazioni in termini di isolamento, sia termico che acustico, il modello F di Fakro rappresenta la soluzione ideale non solo per i vani in cui non è possibile installare serramenti verticali, ma anche per aumentare la luminosità di una stanza attraverso la luce zenitale proveniente dall’alto.

La nuova versione Secure garantisce una maggiore sicurezza e resistenza grazie al doppio vetrocamera ad alte prestazioni DU6 con vetro esterno temperato e vetro interno laminato P4A, che consente alla finestra di soddisfare i requisiti della classe antieffrazione RC2 secondo EN 1627-1630.

In caso di rottura, inoltre, i frammenti restano incollati alla pellicola del vetro P4A, evitando qualsiasi pericolo nel vano sottostante.

Ma non solo: il nuovo modello F Secure presenta anche una classificazione B di reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1, risultando quindi difficilmente infiammabile.

Realizzato mediante un sofisticato sistema di incollaggio dei vetri, che permette sia una maggior durata del serramento sia un design minimale ed elegante, il doppio vetrocamera assicura a questa finestra importanti valori di efficienza energetica, a cominciare dalla trasmittanza termica Uw pari a 0,70W/m²K.

Di questo serramento Fakro propone due varianti:

DMF Secure , che permette un’apertura fino a 30 cm per la ventilazione del locale e può essere gestita manualmente attraverso l’apposita asta DXF Secure , fissa e non apribile.



Entrambe sono progettate per l’installazione su tetti con pendenza da 2 a 15 gradi e sono disponibili in misure standard fino a 120×120 cm o, entro tale range, in dimensioni su richiesta. Sono inoltre compatibili sia con gli accessori interni nella gamma dell’azienda, sia con la tenda esterna AMZ.