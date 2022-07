Matrix, il nuovo sistema Geoplast per pavimenti galleggianti in calcestruzzo con sistemi MEP

Ospedali, aeroporti, data-center, terminal crocieristici, uffici, centri commerciali, stazioni metro o ferroviarie, white room e control room: che cosa hanno in comune queste location? Grandi spazi e necessità di una progettazione solida e razionale, Bim o Mep. Quest’ultima, Mechanical, Electrical and Plumbing, indica il processo di creazione del modello 3D che comprende tutte le informazioni fisiche, tecniche e funzionali relative agli impianti meccanici, elettrici e idraulici.

Ed è dall’ascolto delle esigenze progettuali che ha portato Geoplast alla nascita di Matrix, una cassaforma per pavimentazione sopraelevata a elevata capacità portante.

Matrix, infatti, permette la posa di ogni tipo di finitura, come marmo, legno o linoleum grazie alla continuità garantita dalla superficie in calcestruzzo. Supporta il passaggio di carichi pesanti, superiori a 1 tonnellata per metro quadrato ed è un sistema progettato per soddisfare i bisogni degli attori coinvolti nella progettazione, costruzione e fruibilità dell’opera.

Il sistema di Geoplast è stato studiato anche per garantire libertà creativa ai progettisti, flessibilità nella posa della pavimentazione a tecnici e installatori. Aspetto non secondario, permette ai cittadini di vivere in edifici sicuri e sostenibili, garantisce sicurezza sismica ed evita il rischio di cedimenti differenziali. È anche pedonabile a secco durante la fase di installazione.

Inoltre, data la sua mission, Matrix permette di realizzare pavimentazioni portanti in calcestruzzo armato in grado di ospitare canali per il passaggio di impianti elettromeccanici e altre utenze.

L’installazione preliminare delle griglie di supporto crea un reticolato che facilita la posa degli impianti, rendendola intuitiva. La chiusura del sistema tramite casseri modulari, la successiva posa della rete elettrosaldata e il getto della soletta in calcestruzzo completano e finiscono la pavimentazione.

Matrix trova applicazione in tutti i contesti edilizi accomunati dalla presenza di ampie superfici che richiedono la progettazione coordinata in funzione della capacità portante e della gestione degli impianti.

La griglia (matrice) si installa in tempi certi e rapidi, senza fissaggi a terra che rallentano la posa o che possono danneggiare la superficie di appoggio. La griglie posate creano una chiara mappatura delle zone disponibili e utili per l’impiantistica.

Le griglie si accoppiano le une con le altre grazie a un sistema di aggancio a pressione che garantisce montaggi precisi. Le griglie, inoltre, svolgono un’importante funzione di distanziatore, evitando il contatto diretto tra le canalizzazioni e la superficie di supporto. Questo accorgimento evita l’innesco dei fenomeni di corrosione dovuti a correnti galvaniche contribuendo a garantire l’integrità e la funzionalità dei sistemi nel tempo.