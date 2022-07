Le Mondial du Bâtiment 2022: per le costruzioni il futuro è a Parigi

Per prepararsi al futuro conviene innanzitutto prepararsi all’autunno. O, più precisamente, all’appuntamento in agenda dal 3 al 6 ottobre a Paris Expo Porte de Versailles, sede dell’evento internazionale di riferimento dei settori dell’edilizia, costruzione ed architettura, le Mondial du Bâtiment, per gli amici più semplicemente Batimat, affiancato da Idéobain e Interclima.

Le Mondial du Bâtiment 2022

Ordina ora il tuo pass d’ingresso!

È un appuntamento atteso da tutti gli operatori della filiera, grazie alla strategia di trasformazione che associa saloni fisici e strumenti digitali inediti.

«Tutta la filiera è impegnata fin d’ora affinché l’edizione 2022 del Mondial du Bâtiment sia un successo. Siamo felici della fiducia che gli espositori ci stanno testimoniando e possiamo contare sulla presenza di numerosi leader in tutti i settori», sono le parole di Guillaume Loizeaud, direttore del Mondial du Bâtiment.

Organizzati da RX France, l’Afisb1 e Uniclima2, le Mondial du Bâtiment e i suoi tre saloni Batimat, Idéobain e Interclima sono il luogo di convergenza fisico di tutti gli operatori del settore. Gli espositori iscritti sono già 1.157.

Accanto agli spazi espositivi, la fiera ospiterà anche una serie di eventi: più di 15 incontri sono previsti nei due spazi dedicati, Espace 2000 nel Padiglione 1 e Salle Océanie, nel Padiglione 4. Sono in programma seminari e conferenze, con conferenze tradotte e ibride, sessioni di conferenze aperte a tutti gli operatori con 27 posti e 27 relatori internazionali, con argomenti che spaziano dall’architettura a basse emissioni di carbonio e solidale, alla politica ambientale o alla dimostrazioni di soluzioni a basse emissioni di carbonio.

All’organizzazione non manca nulla: espositori e visitatori avranno a disposizione più di 40 aree ristorazione, sia all’interno che all’esterno dei padiglioni. Tra questi, un’offerta di food truck, ma anche ristoranti come Le Perchoir, Mama Paris West o Pedzouille la Grange. Tutte le aziende di ristorazione stanno lavorando anche con il team del Mondial du Bâtiment per i pasti preparati in loco, con prodotti locali. È previsto, inoltre, di ridurre il più possibile l’uso di plastica e Pet e di riciclare i rifiuti della ristorazione.

Le Mondial du Bâtiment è un evento che ha anche un obiettivo più ampio: informare gli operatori internazionali, prima dello svolgimento dei saloni, sul costruire green. Per questo nei mesi scorsi è partito il Low Carbon Construction Tour.

È un evento itinerante che è principalmente incentrato su questo tema chiave per Le Mondial du Bâtiment, e più in generale per il mondo delle costruzioni. E sarà presente anche nell’apposito spazio Low Carbon Construction a Parigi, nel Padiglione 1.

Il tour, che tocca Spagna, Italia, Costa d’Avorio, Camerun, Senegal, Marocco, Germania, Belgio, Turchia e Tunisia, consente agli Organizzatori del salone di incontrare la stampa, le associazioni del settore, i grandi appaltatori, consulenti e ministeri.

Inoltre, un programma senza precedenti di inviti ai Top100 architetti e influencer low carbon construction in Europa e Africa fa parte della promozione internazionale dell’evento autunnale. L’edizione 2022 di Batimat, infatti, presenterà per la prima volta alcune soluzioni emergenti per la decarbonizzazione degli edifici.

Il citato Spazio Low Carbon Construction è stato progettato in collaborazione con Construction 21, su un’area che copre 600 metri quadrati e permetterà di scoprire tutta la ricchezza dell’offerta di questo mercato in rapido sviluppo.

Conferenze specifiche, un percorso tematico e numerose dimostrazioni completeranno il sistema espositivo. Batimat, infatti, intende valorizzare tutte le soluzioni e i prodotti proposti dagli operatori della filiera sul tema della decarbonizzazione nell’ambito dell’edilizia.

BATIMAT

Batimat è ospitato nei Padiglioni 1, 4, 5 e 6. Si preannuncia un’edizione eccezionale, con 850 espositori già iscritti di cui 365 nuovi e 485 riconfermati. Tra i più fedeli che hanno riconfermato la loro presenza è importante sottolineare la presenza di 70 leader, a dimostrazione di tutta l’attrattiva del salone.

Batimat è più che mai l’evento federatore della filiera. Grazie alla programmazione di molteplici azioni, fisiche e digitali, è accanto a tutti gli operatori per aiutarli a rispondere alle grandi sfide di domani preparandosi fin da oggi e presenterà questo grande tema: Orizzonte 2030, tutto un mondo da costruire.

L’edizione 2022 verterà su quattro grandi temi: Preservare l’ambiente, Trasformare i metodi, Vivere bene nella città del 2050, Valorizzare le professioni.

IDÉOBAIN

Il crocevia delle professioni del bagno (Padiglioni 2.2, 2.3 e 3), è un punto d’incontro di riferimento per i professionisti del settore bagno. Idéobain è pensato per essere il luogo in cui tutti gli operatori possono trovare prodotti in grado di rispondere alle aspettative dei clienti finali in ambito abitativo e terziario, nelle strutture ricettive.

Per questa edizione 2022 ha registrato una forte partecipazione di operatori e leader di mercato con 95 espositori registrati a oggi, di cui 44 nuovi arrivati e 51 di ritorno.

Desiderando soddisfare le aspettative dei diversi profili dei visitatori del salone (installatori, designer di bagni, venditori/showroom, architetti, decoratori e detentori di progetti), Idéobain ha inserito nel programma dei punti forti e azioni uniche per consentire loro di trovare le soluzioni e comprendere e anticipare le sfide.

INTERCLIMA

Grazie alla presenza dell’associazione Uniclima, dei suoi membri e dell’intero settore professionale interessato, compresi i decision maker e gli utilizzatori, il salone Interclima si inserisce in una dinamica molto positiva.

La rassegna ha visto il ritorno di molti grandi marchi assenti durante le precedenti edizioni (113 a oggi). L’edizione 2022 registra, a cinque mesi dalla sua apertura, la presenza di 212 espositori particolarmente rappresentativi nei settori dell’ingegneria climatica, dell’efficienza energetica e del comfort negli edifici residenziali, individuali, collettivi, terziari e industriali.

Interclima ha ideato un programma unico di highlights co-costruito con le principali associazioni professionali coinvolte nelle tematiche relative alle prestazioni energetiche e al comfort termico.

Interclima, organizzato nel padiglione 3, registra l’iscrizione di 212 espositori di cui il 40 % di nuovi. L’90 % della superficie espositiva risulta già venduta. Da notare che tra gli espositori figurano 39 membri di Uniclima.