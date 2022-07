Centroedile Milano: nasce Dry-Built, nuova business unit specializzata nei sistemi a secco

Centroedile Milano amplia il suo raggio d’azione aprendo una nuova business unit specializzata nei sistemi a secco. Dry-Built è il suo nome e avrà una propria sede a San Giuliano Milanese, in via Monferrato 49. Il servizio sarà però disponibile anche da tutti i punti vendita del Gruppo a insegna Centroedile e Spaberg diffusi in Lombardia.

«Questa nuova realtà è davvero sinonimo del cambiamento», afferma Carlos Casuscelli, responsabile della nuova business unit Dry-Built. «I sistemi di costruzione a secco sono la nuova tecnologia da seguire, non solo perché permettono di risparmiare tempo e limitare i costi, ma anche perché sono un’ottima soluzione per rispettare l’ambiente, una tematica oggigiorno fondamentale. Centroedile Milano si sta impegnando attivamente sia per essere sempre al passo con le novità che per dare un contributo concreto in termini di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente e Dry-Built ne è la conferma. Anche in questa nuova avventura competenza, professionalità e servizio saranno i valori che ci contraddistingueranno».

In linea con l’attenzione al servizio che contraddistingue Centroedile Milano, i sistemi a secco saranno proposti da un team di esperti in grado di accogliere e comprendere ogni esigenza dei clienti e dare loro una risposta su misura.

Inoltre anche la divisione Dry-Built si avvarrà di tutti i servizi a 360 gradi di Centroedile: dalla progettualità, alla consulenza tecnica per antincendio, all’isolamento termo-acustico, al comportamento anti-sismico, allo sviluppo preventivi e capitolati, al trasporto in cantiere, al noleggio, fino al recupero delle macerie.

Centroedile Milano è presente con 18 punti vendita, dislocati tra Milano, Como, Lecco, Monza Brianza, con le insegne Centroedile, Idalia (che ha di recente inaugurato uno showroom a Milano), Creatu, Spaberg, Caracalla.