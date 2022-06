Apre Idalia Milano, nuovo spazio dedicato all’home design e al made in Italy

Gruppo Centroedile Milano apre a Milano, nel cuore del Lambrate Design District (Via Gaetano Crespi 9) Idalia, un nuovo spazio espositivo dedicato al design e alle finiture d’interni di alta gamma.

Questo è il primo showroom Idalia in Italia. Il format è già stato sperimentato però a San Paolo in Brasile, dove Centroedile ha aperto il primo store nel 2020. Dopo due anni, l’azienda ha deciso di tornare dove tutto è iniziato.

«Siamo entusiasti e orgogliosi di questa nuova avventura che abbiamo intrapreso perché con questo brand vogliamo diventare un punto di riferimento nel settore del design e delle finiture della casa», afferma Andrea Santini, amministratore delegato del Gruppo Centroedile Milano. «Le idee in cantiere sono tante sia in ambito italiano che internazionale e l’inaugurazione di questo nuovo bellissimo spazio rappresenta solo l’inizio».

All’interno dello store, un vero e proprio percorso esperienziale consente ai visitatori di immergersi in un viaggio alla scoperta di prodotti, ambienti, suggestioni e aree per la composizione, accompagnato dagli esperti di Idalia.

Il layout dello spazio è curato dall’architetto Francesco Tombacco e culmina nella sala allestita con la Collezione Nabucco disegnata dall’architetto Maurizio Molini, interamente in pelle con finitura nabuk e realizzata ad Arzignano , distretto veneto noto a livello internazionale per la concia. Una scelta che testimonia l’attenzione privilegiata che Idalia dedica alla manifattura italiana d’eccellenza apprezzata in tutto il mondo.

Cos’è Idalia

Idalia è una realtà dedicata all’home design di proprietà di Centroedile, gruppo che conta 18 punti vendita complessivi dislocati tra Milano, Como, Lecco, Monza Brianza con diverse insegne tra cui Caracalla, lo storico e iconico negozio di arredo e design per la sala da bagno che si trova nel centro di Milano, in viale Piave.

Idalia è un antico nome greco femminile, dal significato di colei che ha visto il sole, attribuito ad Afrodite. Al tempo stesso richiama un’emozionante suggestione di italianità, e in inglese è l’acronimo di Italian Design, Architecture, Luxury, Interiors, Arts. Nel suo nome dunque il format racchiude numerose suggestioni di bellezza, innovazione, estetica, esclusività, Made in Italy.

La proposta si compone di prodotti, idee e storie che arrivano da partner di prestigio, da professionisti nel mondo del product design, dell’interior design e dell’architettura.

Dopo il primo showroom a San Paolo nel 2020 e l’inaugurazione del nuovo spazio Idalia a Milano, seguiranno altre aperture in Italia e nel mondo.

«Idalia è un progetto di respiro internazionale, di contaminazioni culturali, di una volontà di incontri e relazioni nato da un pensiero strategico di Centroedile Milano», ha dichiarato all’inaugurazione di Milano Marco Bonecher, responsabile business unit Idalia. «Siamo ambiziosi e puntiamo nel prossimo futuro a sviluppare delle linee iconiche e di gusto grazie anche alla collaborazione dei nostri partner e, in particolare, con la collaborazione con l’Istituto Universitario di Architettura e Design di Venezia. Citando Stefano Gamìbbana: “Gli italiani sanno bene che è lo stile che conta, non la moda, e lo stile italiano non ha limiti di classe o d’età”. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro gusto, della nostra bellezza e della nostra capacità di portare nel mondo quello che, fuori dai nostri confini, viene riconosciuto con due semplici parole: Italian Style».