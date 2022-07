AkzoNobel investe 20 milioni in Francia

AkzoNobel (vernici e rivestimenti) investe 20 milioni e crea nuovi posti di lavoro in Francia. Obiettivo: aumentare e migliorare la produzione in due dei suoi siti e creare circa 30 nuovi posti di lavoro. Un totale di 15 milioni di euro sarà speso per l’impianto di verniciatura aerospaziale dell’azienda a Pamiers, che è stato rilevato in seguito all’acquisizione di Mapaero nel 2019. La capacità produttiva è stata potenziata del 50%, mentre i fondi saranno utilizzati anche per ridurre l’impatto ambientale e migliorare i processi di sicurezza e le condizioni di lavoro. Altri 5 milioni di euro saranno spesi per migliorare la flessibilità di produzione nel sito di pitture decorative a Montataire, che è uno dei più importanti dell’azienda per pitture murali in Europa.

I piani per Pamiers prevedono la costruzione di due estensioni, una per lo stoccaggio e una per la pulizia e il trattamento dei rifiuti. Il progetto consentirà inoltre all’azienda di trasferire la produzione di vernici poliuretaniche per esterni per aeromobili ampiamente utilizzati in Europa dal suo stabilimento di Waukegan negli Stati Uniti. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare entro la fine del 2023, con le nuove installazioni in entrambe le sedi che saranno operative all’inizio del 2025. AkzoNobel impiega quasi 1.500 persone in Francia e gestisce quattro stabilimenti di produzione, a Montataire (pitture decorative), Dourdan (polvere rivestimenti), Limoges (marcature adesive) e Pamiers (rivestimenti aerospaziali).