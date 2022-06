C’è sempre una cosa che non ci si deve scordare: l’economia reale, quella che conta davvero, la fanno le imprese. Al di là delle previsioni o delle più facili analisi di ciò che è già avvenuto, per sapere che cosa succede oggi bisogna chiedere a chi compra, produce o vende come sta andando. Ed è quello che ha fatto YouTrade, che con il nuovo numero presenta una raccolta di 27 interviste a imprese della distribuzione fino a tre punti vendita, tra risultati economici e strategie. Un’inchiesta a tutto campo accompagnata da altrettante schede: ne esce un quadro indicativo di quanto le turbolenze provocate dalla invasione dell’Ucraina combinata con l’inflazione e la convalescenza da due anni di pandemia stanno condizionando il mondo dell’edilizia e della distribuzione edile. Spoiler: non va così male come si potrebbe temere, ma… Il dossier è tutto da leggere.

A proposito di macroeconomia: sul nuovo numero del periodico realizzato da Virginia Gambino Editore non manca un approfondimento sulla situazione geopolitica, naturalmente vista nella chiave dell’economia, cioè sull’impatto dell’instabilità causato dalla guerra può riflettersi sul business. Senza dimenticare un altro punto debole per molte (ma non tutte) le imprese, provocato dall’impasse in cui si è cacciato il superbonus: la politica del tutto gratis (che si rivela un sogno infantile) è diventata una trappola per il freno alla cessione del credito d’imposta. Anche questo argomento è affrontato dalla rivista leader nel mondo della distribuzione edile.

Un aspetto meno legato all’attualità spicciola, ma così caldo da far dimenticare le temperature estive, è quello che riguarda molte aziende a conduzione famigliare, la stragrande maggioranza nel mondo della distribuzione, alle prese con un avvicendamento generazionale. Un’interessante indagine getta una luce non troppo brillante sul problema: solo circa un giovane che si sta laureando su dieci è pronto per lavorare subito nell’impresa di famiglia. Bisogna leggere l’articolo per comprendere le motivazioni che portano a questa scelta.

Per rimanere sul versante pratico, di immediata utilità, YouTrade accanto alle tante rubriche, agli articoli e alle interviste, pubblica su questo numero due approfondimenti speciali, interessanti per chi deve scegliere (e vendere): materiali e soluzioni per il drenaggio e controsoffitti prestazionali. Due tipologie di materiali e interventi che richiedono di conoscere quello che avviene sul mercato per individuare le giuste decisioni. Da non perdere, come il resto di YouTrade: abbonati ora!