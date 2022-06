Dach+Holz International: il mondo del tetto si trova a Colonia

«La data di luglio non solo consente una pianificazione più affidabile per tutti i partecipanti alla fiera, ma offre anche nuove opportunità, come aree di azione aggiuntive per gli espositori nelle zone all’aperto e un programma estivo con un grande effetto wow». Parola del direttore di Dach+Holz International, Robert Schuster.

«Rimarrà il più grande highlight del settore in Germania nel 2022», anticipa il manager. La grande fiera punto di incontro tra lattonieri, falegnami e idraulici si svolgerà a Colonia dal 5 all’8 luglio.

Dach+ Holz si tiene ogni due anni, con la sede dell’evento che si alterna tra il centro espositivo di Stoccarda e il centro espositivo di Colonia. È un punto d’incontro del settore per le coperture e la falegnameria, e copre tutte le aree di prodotti e servizi per un edificio: costruzioni in legno e ampliamento, nonché tecnologia di coperture, pareti, impermeabilizzazione e idraulica.

La fiera si rivolge principalmente a falegnami, conciatetti, idraulici, architetti, progettisti e ingegneri.

Tra le novità di quest’anno è previsto anche lo Stihl Timbersports Show, competizioni sportive per discipline con l’ascia e strumenti da taglio, che si svolgerà nei quattro giorni di fiera negli spazi all’aperto. In varie discipline, gli atleti si sfideranno mettendo in mostra le proprie abilità con affilatissime asce, seghe a mano e motoseghe. Oltre alla forza, anche la precisione e le giuste tecniche sono fondamentali per le dimostrazioni.

A parte questo, Dach+Holz International si concentrerà su un tema chiave diverso in ogni giorno della fiera: il 5 luglio sarà dedicato a giovani talenti, influencer e imprenditori, che condivideranno le loro idee sul futuro dei loro mestieri.

Il giorno successivo, 6 luglio, il focus sarà sulle donne e sui mestieri legati al mondo delle coperture e della falegnameria.

Giovedì 7 luglio sono previste presentazioni e dibattiti incentrati su tecnologia, digitalizzazione e innovazioni nel settore.

Gli argomenti relativi al legno come materiale da costruzione e al futuro delle costruzioni saranno invece al centro dell’attenzione venerdì 8 luglio, con esperti che spiegheranno le opportunità e i rischi del cambiamento climatico per le singole imprese del settore e come gestirne le conseguenze. È prevista anche una «grande serata di networking» giovedì 7 luglio.